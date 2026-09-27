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Elazığ'da ipli kilidi çözen kedi evin kapısını açtı

Elazığ'ın Çağlar köyünde bir kedi, kapı koluna bağlı ipi çekip kilidi açtı ve eve girdi; anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da ipli kilidi çözen kedi evin kapısını açtı

olay nasıl gerçekleşti:

Elazığ'ın Çağlar köyünde bahçede dolaşan bir kedi, kapının kapalı olduğunu görünce içeri girmek için çözüm aradı. Kedinin dikkatini çeken, kilide bağlanmış ince bir iple kapı kolu oldu; ipi çekmeye başlayan kedi bir süre uğraştıktan sonra ipi çekip kilidi çözdü ve kapıyı açarak içeri girdi.

görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı:

O anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtta kedinin kapıya yaklaşması, ipi çekişi ve sonunda kapının açılarak içeri girmesi açık biçimde görülüyor; görüntüler olayın tüm aşamalarını belgeledi.

ELAZIĞ’DA BİR KEDİ, EVİN İÇİNE GİRMEK İÇİN KAPI KOLUNA ASILAN İPİ ÇEKEREK İÇERİ...

ELAZIĞ’DA BİR KEDİ, EVİN İÇİNE GİRMEK İÇİN KAPI KOLUNA ASILAN İPİ ÇEKEREK İÇERİ GİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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