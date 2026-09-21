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Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı: şüpheli kaçtı, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ merkez İzzetepaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda U.A. (31) yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis şüpheliyi arıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı: şüpheli kaçtı, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı

Elazığ merkez İzzetepaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda U.A. (31) iş yerinde oturduğu sırada yaralandı.

olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olayın ardından kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralının durumuna müdahale etti ve U.A. (31) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve yürütülen çalışmalar

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Soruşturma ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler yetkililerce paylaşılacak.

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHIS, İŞ YERİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHIS, İŞ YERİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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