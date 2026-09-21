Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı: şüpheli kaçtı, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırı

Elazığ merkez İzzetepaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda U.A. (31) iş yerinde oturduğu sırada yaralandı.

olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olayın ardından kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralının durumuna müdahale etti ve U.A. (31) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve yürütülen çalışmalar

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Soruşturma ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler yetkililerce paylaşılacak.

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