Elazığ'da kazada yaralanan polis için son görev: memleketine uğurlandı

Elazığ'da görevli polis memuru uğurlandı

Palu ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şindi (34) için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin akışı ve dualar:

Tören, saygı duruşu ve Şindi'nin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından duası yapılan Şindi için helallik alındı. Evli ve bir çocuk babası olan polis memurunun mesai arkadaşları ve emniyet mensupları törene katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Katılımcılar ve uğurlama:

Törene katılanlar arasında Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu yer aldı. Şindi'nin ailesi ve meslektaşları da törende hazır bulundu.

Törenin tamamlanmasının ardından cenaze, son yolculuğu için memleketi İstanbul'a uğurlandı.

Kaza, Palu ilçesinde meydana gelmiş; ağır yaralanan Şindi, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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