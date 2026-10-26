Elazığ'da Kızılay Mahallesi'nde hakimiyeti kaybeden araç araziye uçtu: 1 hafif yaralı

kaza yeri ve olayın oluşu:
Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak boş araziye uçtu.
yaralanma ve müdahale:
Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi; yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
olay yerinde inceleme:
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI
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