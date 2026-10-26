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Elazığ'da Kızılay Mahallesi'nde hakimiyeti kaybeden araç araziye uçtu: 1 hafif yaralı

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde bir otomobil boş araziye uçtu; sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da Kızılay Mahallesi'nde hakimiyeti kaybeden araç araziye uçtu: 1 hafif yaralı

kaza yeri ve olayın oluşu:

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak boş araziye uçtu.

yaralanma ve müdahale:

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi; yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

olay yerinde inceleme:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI

ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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