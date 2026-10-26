Elazığ'da Kızılay Mahallesi'nde hakimiyeti kaybeden araç araziye uçtu: 1 hafif yaralı

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde bir otomobil boş araziye uçtu; sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.