Elazığ'da makas atarken kayan otomobilin tehlikeli anları kamerada

Elazığ'ın merkezindeki Cahir Dalokay Bulvarında kaydedilen görüntülerde, trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobilin kontrolünü kaybetme anı görülüyor. O anı kayıt altına alan başka bir sürücünün kamerası saniye saniye olayı aktardı.

Makas manevrası ve kayma anı:

Kayıtlarda makas atma sırasında aracın kaydığı, sürücünün ani müdahaleyle aracı dengelemeye çalıştığı ve bu sayede muhtemel bir çarpışma veya yaralanmanın önlendiği dikkat çekiyor. Sürüş sırasında yapılan bu tür tehlikeli hamleler, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atıyor.

Olay sonrası ve trafik güvenliği uyarısı:

Görüntülerin devamında makas atan sürücünün kısa süre sonra bulundukları noktadan uzaklaştığı aktarılıyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada paylaşılınca trafikte sorumlu davranışın önemi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür davranışların olası sonuçlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor.

Olay, diğer sürücüler tarafından kayda alınması sayesinde görünür oldu; görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının trafik ihlallerinin tespiti ve önlenmesinde önemli rol oynadığı bir kez daha ortaya çıktı.

ELAZIĞ’DA MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAMERAYA YANSIDI. MAKAS ANINDA OTOMOBİL KAYARKEN, SÜRÜCÜ ANİ MANEVRA YAPARAK KAZAYA KARIŞMADI