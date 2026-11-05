Melek'in cenazesi adli tıptan alındı, soruşturma sürüyor

olayın gelişimi:

Adana'nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen kazada, dolaptan indirilen bir bavul içindeki tabanca yere düşerek ateş aldı. Çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti.

Ağır yaralanan Melek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi.

gözaltı ve adli süreç:

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme süreci sonucunda karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cenaze işlemleri:

Melek Göçer'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, cenazeyi alarak toprağa verilmek üzere Ceyhan'a götürdü.

Olayla ilgili soruşturma polis ve savcılık tarafından sürdürülüyor.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE EVDE YERE DÜŞEN TABANCANIN ATEŞ ALMASI SONUCU YÜZÜNDEN VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN 12 YAŞINDAKİ MELEK GÖÇER’İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI.