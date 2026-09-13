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Murat Oktay'ın 8 saatlik gece nöbeti timelapse ile samanyolu, ay ve perseidleri bir araya getirdi

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Eskişehir Mihalıççık'ta 8 saatlik, 1.650 kare timelapse ile Perseid göktaşları, Samanyolu ve Ay doğuşunu aynı karede yakaladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Murat Oktay'ın 8 saatlik gece nöbeti timelapse ile samanyolu, ay ve perseidleri bir araya getirdi

Murat Oktay'ın gece çalışması: nadir bir gökyüzü senfonisi

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi yakınlarında gerçekleştirdiği çekimde, karanlık bir gökyüzü ortamında uzun süreli bir çalışmayla sıra dışı bir görsel kayıt elde etti. Ağustos ayındaki Perseid göktaşı yağmuru döneminde yürütülen çalışmada şehir ışıklarından uzak nokta seçimi, yıldızların ve Samanyolu'nun net görünmesini sağladı.

çekim süreci:

Oktay gece boyunca devam eden çalışmasında toplam 8 saatlik kayıt yaparak 1.650 kare fotoğraf topladı. Zaman atlamalı (timelapse) tekniğiyle birleştirilen bu karelerde, gece boyunca birçok meteorun kayışı görüntülendi. Çekimlerde öne çıkan anlardan biri, saat 00.50 civarında gerçekleşen Ay doğuşu oldu; Ay ışığının çevreyi adım adım aydınlatması saniye saniye kayda geçirildi.

görsel sonuç ve önemi:

Oluşturulan timelapse, Samanyolu'nun geniş bandı, Perseid meteorlarının parlak izleri ve Ay'ın yükselişinin aynı kompozisyonda birleştiği nadir bir görsel şölen sunuyor. Karanlık gökyüzü koşullarının sağladığı kontrast, yıldızların ve göktaşlarının kaydını güçlendirirken, araştırmacı ve amatör izleyiciler için eşsiz bir kaynak oluşturuyor. Elde edilen karelerin profesyonel bir kurgu ile birleştirilmesi, gece gökyüzünün dinamiklerini izleyiciye görsel olarak aktarılmasını sağladı.

Bu tür uzun soluklu çekimler, astronomik olayların zamansal akışını anlamaya ve görselleştirmeye katkı sağlıyor; Oktay'ın çalışması da Perseidlerin, Samanyolu bandının ve Ay doğuşunun aynı karede buluşmasının nadirliğini ortaya koyuyor.

ASTROFOTOĞRAFÇI MURAT OKTAY, ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNİN YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 8...

ASTROFOTOĞRAFÇI MURAT OKTAY, ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNİN YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 8 SAATLİK ÇEKİMLE HEM SAMANYOLU GALAKSİSİNİ HEM DE AY’IN DOĞUŞUNU AYNI KARELERDE BULUŞTURDU. PERSEİD GÖKTAŞI YAĞMURU DÖNEMİNDE KAYDEDİLEN VE 1.650 FOTOĞRAFTAN OLUŞAN TİMELAPSE ÇALIŞMASI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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