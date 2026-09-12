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Elazığ'da motosiklet denetiminde 89 sürücüye 848 bin 116 lira ceza

Elazığ Trafik Denetleme ekiplerinin kent genelinde 10 noktada yaptığı uygulamada 439 motosikletten 89 sürücüye toplam 848.116 lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da motosiklet denetiminde 89 sürücüye 848 bin 116 lira ceza

uygulamanın nedeni ve kapsamı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarındaki artışlar üzerine kent genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Uygulama 10 farklı noktada yapıldı.

denetim bulguları ve uygulanan cezalar:

Denetimler sırasında toplam 439 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 89 sürücüye idari işlem uygulanarak toplam 848 bin 116 lira trafik cezası kesildi.

trafikten men edilen araçlar:

Ayrıca denetimler sonucunda 25 motosiklet trafikten men edilip otoparka çekildiği bildirildi.

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARA...

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYAN 84 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 848 BİN 116 TL TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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