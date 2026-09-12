Elazığ'da motosiklet denetiminde 89 sürücüye 848 bin 116 lira ceza

uygulamanın nedeni ve kapsamı:
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarındaki artışlar üzerine kent genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Uygulama 10 farklı noktada yapıldı.
denetim bulguları ve uygulanan cezalar:
Denetimler sırasında toplam 439 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 89 sürücüye idari işlem uygulanarak toplam 848 bin 116 lira trafik cezası kesildi.
trafikten men edilen araçlar:
Ayrıca denetimler sonucunda 25 motosiklet trafikten men edilip otoparka çekildiği bildirildi.
ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYAN 84 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 848 BİN 116 TL TRAFİK CEZASI KESİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!