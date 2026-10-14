Elazığ'da sağanak beklentisi: toz taşınımı ulaşımı etkileyebilir

Elazığ'da kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği bildirildi. Uyarıda, etkili olacak yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

etkilenen kesimler ve kapsamı:

Açıklamada, yağışların Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey, Tunceli’nin kuzey ve doğu, Malatya’nın kuzey ve güney ile Elazığ’ın doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı. Bu nedenle bölgedeki vatandaşlar ve yetkililer olası etkiler konusunda bilgilendirildi.

muhtemel riskler ve uyarılar:

Meteoroloji, yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi risklerin doğabileceğini belirtti. Ayrıca bölge genelinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve yağışın çamur şeklinde görülmesi gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu. Açıklamada, tüm vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasının önem arz ettiği kaydedildi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI