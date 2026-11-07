Elazığ'da tadilat dumanı paniğe yol açtı, ekipler gerçek kaynağı kısa sürede belirledi

olay anı ve müdahale:

Elazığ'da bir mahallede tadilat yapılan müstakil bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangın çıktığı düşüncesiyle durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi ve alarma geçildi.

Görevliler kısa sürede adrese ulaştı; çevrede ve ev içinde yapılan ilk kontrolde herhangi bir alev veya yangın belirtileri tespit edilmedi. İlk değerlendirme, dumanın yangından değil başka bir kaynaktan kaynaklandığı yönünde oldu.

inceleme bulguları:

Yapılan detaylı incelemede ekipler, dumanın evde tadilat çalışması yürüten işçilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığını belirledi. Buna göre olayın herhangi bir can kaybı veya yangın hasarı ile sonuçlanmadığı saptandı.

müdahale sonrası değerlendirme:

Yetkililer, olayın kısa süreli paniğe yol açtığını ve ekiplerin zamanında müdahalesinin olası bir riski önlediğini aktardı. Vatandaşlara duman görülmesi halinde yetkililere bilgi verilmesinin önemine dikkat çekildi; aynı zamanda çalışmalar sırasında açık alev kullanımına karşı tedbir alınması uyarısı yapıldı.

ELAZIĞ'DA BİR EVDEN YÜKSELEN DUMANLAR NEDENİYLE YAPILAN YANGIN İHBARI EKİPLERİ ALARM DURUMUNA GEÇİRDİ. OLAY YERİNE ULAŞAN EKİPLER, DUMANIN TADİLAT YAPAN İŞÇİLERİN YAKTIĞI ATEŞTEN KAYNAKLANDIĞINI BELİRLEDİ