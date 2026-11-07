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Eskişehir'in savunma ve motor yeteneği SSB ile masaya yatırıldı

Eskişehir Kalkınma Platformu heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda kentteki havacılık, uçak motoru üretimi ve mesleki eğitimin entegrasyonunu görüştü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Elif Demir

Eskişehir'in savunma ve motor yeteneği SSB ile masaya yatırıldı

SSB ziyareti ve görüşmenin amacı:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz önderliğindeki Eskişehir Kalkınma Platformu üyeleri, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) bir dizi temas gerçekleştirdi. Heyet, kentin havacılık ve savunma sanayisindeki mevcut altyapı, mühendislik tecrübesi ve sanayicilerin tedarik zincirindeki rolünü değerlendirmek üzere SSB yetkilileriyle bir araya geldi.

uçak motoru üretimi ve tedarik zinciri:

Toplantının gündeminde özellikle uçak motoru imalatı yer aldı. Heyet, Eskişehir'in motor üretimindeki geçmişi ve teknik altyapısının yerli motor ekosistemine katkı potansiyelini ele aldı; ayrıca kentteki sanayicilerin tedarik zincirindeki etkinliğinin artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Görüşmede, Eskişehir kaynaklı tedariklerin güçlendirilmesinin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

mesleki eğitim ve insan kaynağı:

Toplantıda bir diğer ağırlıklı konu ise sektörün ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetiştirilmesi oldu. Heyet, kentteki mesleki ve teknik liselerin savunma sanayisi kuruluşlarıyla entegrasyonunun önemine dikkat çekti; bu yaklaşımın hem üretim kalitesini hem de yerel istihdamı destekleyeceği belirtildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı ve Albayrak Makine Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Albayrak görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Albayrak, şehrin sanayi ve insan kaynağı potansiyelini ulusal savunma hedefleriyle uyumlu hale getirmenin heyetin temel amaçlarından biri olduğunu ifade etti.

Görüşmelerde, Eskişehir’in savunma sanayisindeki konumunu güçlendirecek adımların istişare edildiği ve bu kapsamda üç ana başlığın ele alındığı kaydedildi. Heyet, kent kapasitesinin yerinde görülmesi ve sanayicilerin taleplerinin doğrudan dinlenmesi açısından SSB ile kurulan temasın önemli olduğunu vurguladı.

Toplantının sonunda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün en kısa sürede Eskişehir'i ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geleceğini bildirmesi, heyet tarafından olumlu karşılandı. Bu ziyaretin, yeni iş birliklerinin tespiti ve mevcut kapasitenin değerlendirilmesi için fırsat olacağı belirtildi.

Albayrak, misafirperverlikleri ve kabul için Prof. Dr. Haluk Görgün ile Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti ve heyetin temaslarının şehir için somut iş birliklerine dönüşmesi beklentisini dile getirdi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ (SOLDAN İKİNCİ), SSB BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN (ORTADA)...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ (SOLDAN İKİNCİ), SSB BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN (ORTADA), AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI VE ALBAYRAK MAKİNE ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK (SAĞDAN İKİNCİ)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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