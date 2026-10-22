Elazığ'da tehlikeli gösteri: sürücü otomobiliyle kendi etrafında döndü

Elazığ'da tehlikeli gösteri:

Elazığ'ın Kırklar Mahallesi sokaklarında bir sürücünün otomobiliyle defalarca kendi ekseni etrafında dönüş yaparak drift yaptığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde araç, bir süre boyunca trafiği tehlikeye atan manevralar yaptıktan sonra gözden kayboluyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Kayıtta, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobilin kontrollü gösteri sınırlarını aşan dönüşler gerçekleştirdiği görülüyor. Sokakta bulunan diğer araç ve yayalar açısından risk oluşturan bu hareketler kısa sürede birkaç kez tekrarlanıyor.

trafik güvenliği ve riskler:

Bu tür manevralar, çevredeki sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atar ve trafik düzenini bozabilir. Olay yerinden ayrılan araçla ilgili bilgiler belirsizliğini korurken, kaydedilen görüntüler benzer tehlikeli sürüşlerin tespit edilmesi ve önlenmesi açısından önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA BİR SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE DEFALARCA KENDİ ETRAFINDA DÖNEREK DRİFT YAPTI. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.