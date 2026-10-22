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Elazığ'da tehlikeli gösteri: sürücü otomobiliyle kendi etrafında döndü

Elazığ Kırklar Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü bilinmeyen otomobilin kendi etrafında defalarca drift yaptığı anlar, bir vatandaşın telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da tehlikeli gösteri: sürücü otomobiliyle kendi etrafında döndü

Elazığ'da tehlikeli gösteri:

Elazığ'ın Kırklar Mahallesi sokaklarında bir sürücünün otomobiliyle defalarca kendi ekseni etrafında dönüş yaparak drift yaptığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde araç, bir süre boyunca trafiği tehlikeye atan manevralar yaptıktan sonra gözden kayboluyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Kayıtta, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobilin kontrollü gösteri sınırlarını aşan dönüşler gerçekleştirdiği görülüyor. Sokakta bulunan diğer araç ve yayalar açısından risk oluşturan bu hareketler kısa sürede birkaç kez tekrarlanıyor.

trafik güvenliği ve riskler:

Bu tür manevralar, çevredeki sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atar ve trafik düzenini bozabilir. Olay yerinden ayrılan araçla ilgili bilgiler belirsizliğini korurken, kaydedilen görüntüler benzer tehlikeli sürüşlerin tespit edilmesi ve önlenmesi açısından önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA BİR SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE DEFALARCA KENDİ ETRAFINDA DÖNEREK DRİFT YAPTI. O ANLAR BİR...

ELAZIĞ’DA BİR SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE DEFALARCA KENDİ ETRAFINDA DÖNEREK DRİFT YAPTI. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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