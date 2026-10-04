Elazığ'da ters şeritte ilerleyen cip trafikte tehlike yarattı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi mevkiinde akan trafikte bir cip, ters şeritte bir süre ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Olayda cipin plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemedi, araç kısa süre sonra gözden kayboldu.

Olayın görüntüleri:

Yaşanan tehlikeli anlar, trafikte bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde cipin akan trafik içinde ters yönde seyrettiği ve daha sonra uzaklaştığı görülüyor. Kayıtlar, olayın gerçekleşme biçimini belgeleyerek olası soruşturmalar ve tespit çalışmaları için önemli kanıt niteliği taşıyor.

trafik güvenliği ve değerlendirme:

Ters şerit kullanımı, çarpışma riskini ve zincirleme kazalara yol açma olasılığını artırır; bu tür davranışlar trafikteki diğer sürücülerin ani manevra yapmasına neden olabilir. Olayda plakası ve sürücüsü bilinmeyen aracın uzaklaşması, yetkililerin tespit ve inceleme sürecini ön plana çıkarıyor. Görüntülerin paylaşılması ve kayıtların incelenmesi, benzer olayların soruşturulması ve gerekli önlemlerin alınması açısından önem taşıyor.

Vatandaşların güvenliği için sürücülerin trafikte kurallara uyması gerektiği; şahitlerin veya kayıtların yetkili makamlara iletilmesinin, olası tehlikelerin azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

ELAZIĞ’DA AKAN TRAFİKTE TERS ŞERİTTEN GELEN SÜRÜCÜ, HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTI. O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI