Elazığ’da Ulukent Mahallesi'nde bir kişi grupça darp edildi

olayın geçtiği yer ve gelişme

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokakta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti.

olay anı:

Olayın yaşandığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde darp anlarının kısa sürede yoğunlaştığı ve saldırının sürdüğü görülüyor.

görüntülerin içeriği:

Paylaşılan kayıtlarda saldırının nedeni hakkında bir bilgi yer almıyor; görüntüler olayın gelişimini belgeleyen tek somut materyal niteliğinde. Olayla ilgili detayların ve tarafların durumunun netleşmesi bekleniyor.

ELAZIĞ’DA BİR GRUP GENÇ, ARAYA ALDIKLARI ŞAHSI ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ. O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI