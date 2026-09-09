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Elazığ'da yolüstü mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybı: araç yan yattı, iki yaralı

Elazığ-Kovancılar yolunda Yolüstü mevkiinde 10 FY 352 plakalı araç yan yattı; sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle 2 kişi yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da yolüstü mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybı: araç yan yattı, iki yaralı

Elazığ-Kovancılar kara yolunda araç yan yattı:

Kaza, Elazığ-Kovancılar kara yolu Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 FY 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Olayın seyri ve müdahale:

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

İnceleme:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışma yürüttü. Kaza yerindeki bulgular kayıt altına alındı.

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YAN YATTI. KAZADA 2 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YAN YATTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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