Elazığ'da yolüstü mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybı: araç yan yattı, iki yaralı

Elazığ-Kovancılar kara yolunda araç yan yattı:
Kaza, Elazığ-Kovancılar kara yolu Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 FY 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Olayın seyri ve müdahale:
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.
İnceleme:
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışma yürüttü. Kaza yerindeki bulgular kayıt altına alındı.
ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YAN YATTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
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