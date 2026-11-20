Emet'te saha incelemesi:

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Abaş Köyü'nde hububat ekili alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirdi. Ziraat mühendisleri ve teknik ekipler, ekim sonrası toprak yüzeyine çıkan buğday ve arpa gibi ürünlerin ilk bitki çıkışlarını yerinde inceledi.

değerlendirme noktaları:

İncelemelerde bitkilerin genel sağlık durumu, kök gelişimi ve toprak nemi öncelikli olarak değerlendirildi. Teknik ekipler tespitleri kayıt altına alarak, muhtemel hastalık ve zararlıların erken belirlenmesine yönelik notlar aldı. Bu aşamada yapılan gözlemler, ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulacak müdahalelerin zamanlaması açısından temel oluşturuyor.

sezon boyunca sürecek saha çalışmaları:

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, saha kontrollerinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek ve verim kayıplarını önlemek amacıyla önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, üreticilere teknik destek sağlanacağını ve kontrollerin sezon boyunca Emet ilçesinin diğer köylerinde de devam edeceğini bildirdi. Bu takipler, üretimde kaliteyi korumaya ve olası risklerin erken müdahale ile azaltılmasına katkı sağlayacak.

EMET’TE HUBUBAT TARLALARINDA İLK ÇIKIŞ KONTROLLERİ YAPILDI