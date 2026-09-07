Elazığlı sporculardan wushu'da dört şampiyonluk

turnuva ve katılım:

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, farklı illerden çok sayıda sporcunun katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi. Organizasyonda hem kata hem kumite formatlarında mücadeleler yapıldı ve yarışma geniş bir katılıma sahne oldu.

elazığlıların performansı:

Elazığ'ı turnuvada dört sporcu ile birlikte Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç temsil etti. Müsabakalarda sergilenen performanslar sonucunda Elazığlı sporcular kendi kategorilerinde dört birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Alınan bu dereceler, kentte wushu kung fu branşına yönelik sürdürülen çalışmaların ve sporcuların disiplinli hazırlıklarının sonucu olarak değerlendirildi. Karate ve kung fu disiplinlerine benzer teknik yoğunluğu olan wushu branşında bu tür başarılar, altyapı ve antrenör kadrosunun etkinliğini gösteriyor.

kurumun değerlendirmesi:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Elazığ'ı Malatya'da düzenlenen şampiyonada başarıyla temsil eden sporcular ve Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç'u tebrik etti. Kurum, sporcuların başarısının kendilerini gururlandırdığını ve gençlerin gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bu başarı, Elazığ'ın farklı spor branşlarındaki ulusal düzeydeki varlığını güçlendirirken, şehirdeki spor programlarının ve antrenörlük çalışmalarının sürekliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen sonuçlar, sporcuların gelecekteki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da izlenmesi gereken adaylar olduğunu gösteriyor.

İLLER ARASI WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI’NDA ELAZIĞLI 4 SPORCU KENDİ KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYON OLDU