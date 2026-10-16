Elazığspor'da kritik randevu: sakat oyuncularla Arnavutköy sınavı

maça son hazırlık tamamlandı:

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Arnavutköy Belediyespor'u Elazığ Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. Bordo-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde kulüp tesislerinde son antrenmanını tamamlayıp kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

sakatlık durumu ve kadro işleyişi:

Takımın hazırlık sürecinde Teknik heyet, iki önemli eksikle mücadele ediyor: Kemal Rüzgar ve Barış Ekincier sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Bu gelişme, orta saha ve hücum organizasyonunda alternatif planların devreye sokulmasını gerektiriyor; bordo-beyazlılar rotasyon ve taktik düzenlemelerle eksikleri kapatmayı hedefliyor.

maç saati, hakem ve yayın bilgileri:

Müsabaka cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi'nden Klasman Hakemi Onur Bingöl yönetecek. Maç, Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak.

Elazığspor taraftarları ve takım, eksiklere rağmen sahadan üç puan almak için odaklanmış durumda; teknik ekip son prova ve oyuncu adaptasyonuna özel önem veriyor.

ELAZIĞSPOR, ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR KARŞISINDA