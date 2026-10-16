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Elazığspor'da kritik randevu: sakat oyuncularla Arnavutköy sınavı

Seza Çimento Elazığspor, 7. haftada Arnavutköy Belediyespor'u konuk ediyor; Kemal Rüzgar ve Barış Ekincier sakat, son idman tesislerde yapıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığspor'da kritik randevu: sakat oyuncularla Arnavutköy sınavı

maça son hazırlık tamamlandı:

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Arnavutköy Belediyespor'u Elazığ Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. Bordo-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde kulüp tesislerinde son antrenmanını tamamlayıp kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

sakatlık durumu ve kadro işleyişi:

Takımın hazırlık sürecinde Teknik heyet, iki önemli eksikle mücadele ediyor: Kemal Rüzgar ve Barış Ekincier sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Bu gelişme, orta saha ve hücum organizasyonunda alternatif planların devreye sokulmasını gerektiriyor; bordo-beyazlılar rotasyon ve taktik düzenlemelerle eksikleri kapatmayı hedefliyor.

maç saati, hakem ve yayın bilgileri:

Müsabaka cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi'nden Klasman Hakemi Onur Bingöl yönetecek. Maç, Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak.

Elazığspor taraftarları ve takım, eksiklere rağmen sahadan üç puan almak için odaklanmış durumda; teknik ekip son prova ve oyuncu adaptasyonuna özel önem veriyor.

ELAZIĞSPOR, ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR KARŞISINDA

ELAZIĞSPOR, ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR KARŞISINDA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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