Kapadokya'da uluslararası dayanıklılık sınavı başladı: 78 ülkeden sporcular bölgeyi yarışla keşfediyor

Kapadokya'da ultra trail coşkusu: uluslararası yarış başladı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail koşturmacası, 78 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini sporla buluşturarak hem yerel turizme hem de tanıtıma katkı sağlamayı hedefliyor.

Basın toplantısı ve yetkililerin mesajları:

Elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısına Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy katıldı. Vali Kök, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'nın farklı ülkelerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve organizasyonun bölge ekonomisi, turizmi ile kültürel tanıtıma katkı sağlayacağını vurguladı.

Gürsoy ise parkurların peribacalarıyla bezeli vadilerde geçmesinin etkinliği sadece bir yarış olmaktan çıkarıp, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımına hizmet ettiğini belirtti. Ultra trail şartlarının fiziksel dayanıklılığın yanı sıra sabır ve kararlılık gerektirdiğine dikkat çekti.

Parkurlar, ilk etap ve COP31 bağlantısı:

Organizasyonun ilk etabı 14 kilometre uzunluğunda olup, start Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi. Etapta 816 sporcu ilk olarak yarışa katıldı; etkinlik boyunca farklı mesafe ve zorluktaki parkurlarda yarışlar devam edecek.

Yarış programı içinde çocuk koşusu da yer alıyor. Bakan Yardımcısı Gürsoy, çocukların "İklim için koş, mirasına sahip çık" sloganıyla düzenlenecek etkinlikle 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'de yapılacak COP31 kapsamında farkındalık çalışmalarına katkıda bulunacağını bildirdi.

Organizasyon yetkilileri, yarışların Kapadokya'nın doğal ve kültürel dokusunu koruyarak sürdürülmesine özen gösterdiklerini, katılımcıların bölgeden unutulmaz deneyimlerle ayrılmasını amaçladıklarını ifade etti.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE DÜZENLENEN SALOMON KAPADOKYA ULTRA TRAİL KOŞUSU, 78 ÜLKEDEN 3 BİNE YAKIN SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI.