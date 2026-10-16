Sezona açılış maçı: Gebze, Kahramanmaraş deplasmanında

Gebze Belediyespor sezonu deplasmanda açıyor

SMS Grup Efeler Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gebze Belediyespor, yarın deplasmanda Kahramanmaraş Onikişubat Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, ligin açılış karşılaşmalarından biri olarak sporseverlerin ilgisini çekecek.

maç bilgileri:

Karşılaşma 17 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş Merkez Spor Salonunda saat 16.00'da başlayacak. Maçta düdük çalacak isimler başhakem Ozan Sarıkaya ve yardımcı hakem Recep Karakoç olarak açıklandı. Karşılaşma, TVF Voleybol TV aracılığıyla canlı yayımlanacak.

sezon açılışının önemi ve beklentiler:

Ligin ilk maçı olması nedeniyle her iki takım için de başlangıç ritmini yakalamak ön planda olacak. Özellikle ligin yeni ekiplerinden Onikişubat Belediyespor ev sahibi avantajını kullanarak sezona güçlü başlamayı hedefleyecek; Gebze Belediyespor ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla moral kazanmayı amaçlayacak. Canlı yayınla birlikte maçın taktiksel yönleri ve oyun içi kritik anlar daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Her iki takımın kadro ve oyun planlarıyla ilgili ayrıntılar ve maç sonrası değerlendirmeler, müsabakanın tamamlanmasının ardından paylaşılacak.

GEBZE BELEDİYESPOR, SMS GRUP EFELER LİGİ 2026-2027 SEZONUNUN İLK MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK.