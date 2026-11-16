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Elde telefon, büyük hikâyeler: İdil'de cep telefonuyla çekilen filmin gala gecesi

Murat Ferhat Akay, cep telefonuyla 9 ayda çektiği 'Beşinci Mevsim: Adın' filminin galasını İdil konferans salonunda izleyiciyle buluşturdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Elde telefon, büyük hikâyeler: İdil'de cep telefonuyla çekilen filmin gala gecesi

Galada buluşma:

Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Murat Ferhat Akay’ın senaryosunu yazıp yönettiği ve rol aldığı 'Beşinci Mevsim: Adın' filminin galası, İdil konferans salonunda gerçekleştirildi. Yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü; galaya İdil Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Film, bölgenin kültürel dokusunu, doğal güzelliklerini ve toplumsal hikâyelerini beyaz perdeye taşımayı amaçlıyor.

Çekim süreci ve yönetmenin hedefleri:

Murat Ferhat Akay, çekimleri cep telefonuyla gerçekleştirdiklerini ve sürecin yaklaşık 9 ay sürdüğünü belirtti. Film, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Ankara ve Almanya’da yapılan çekimlerle tamamlandı. Akay, filmin 1 saat otuz dakikadan fazla sürdüğünü ve Cudi ile İdil karakterleri üzerinden aşkın saf halini anlattığını söyledi. Yönetmen, "Hiç kimsenin elinde olmayan imkanları düşünüp yerinde durmaması gerektiğini" vurgulayarak, eldeki olanaklarla yola devam etmenin önemine dikkat çekti ve bu coğrafyadan daha çok sanatçı ve hikâye çıkmasını umduklarını ifade etti.

Yerel imkanlarla yapılan bir üretim örneği:

Yapım, yerel imkanlarla sinema alanında ortaya konan çabanın dikkat çeken örneklerinden biri olarak sunuldu. Akay, çekimler sırasında halkla iş birliği yaptıklarını, zorluklarla karşılaşmalarına rağmen insanlarla el ele vererek projeyi tamamladıklarını aktardı. Yönetmenin sözleri, bölgeden çıkan hikâyelerin dünya ile paylaşılabileceğine dair bir inancı da taşıdı: "Bu ne ilk ne de son olacak."

Oyuncuların deneyimi ve izleyici yorumu:

Filmin İdil karakterini canlandıran Hilal Güneş, daha önce herhangi bir deneyimi olmadığını, Murat Hoca ile düğünde tanıştıktan sonra teklifi kabul ettiğini ve bu ilk denemede seyirciden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Güneş, rolü üstlenmenin kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu belirtti ve oyunculuğa devam etme isteğini dile getirdi.

Galaya ailecek katıldıklarını söyleyen izleyicilerden Yasemin Gürses, filmin bir cep telefonuyla tek kişinin emeğiyle yapılmasına rağmen kaliteli ve duygusal açıdan başarılı olduğunu ifade etti. Gürses, yapımın aynı zamanda İdil ve çevresinin köylerini, tarihi yerlerini tanıtan bir niteliğe de sahip olduğunu, filmin aşk, ayrılık, kültür ve medeniyet unsurlarını etkili biçimde yansıttığını kaydetti.

Gala, bölgeden çıkan sesi ve görselliği yerel izleyiciyle buluşturan, sınırlı imkânlarla yaratılan bir sinema örneği olarak dikkat çekti.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE YAŞAYAN MURAT FERHAT AKAY’IN SENARYOSUNU YAZDIĞI, YÖNETTİĞİ VE OYNADIĞI...

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE YAŞAYAN MURAT FERHAT AKAY’IN SENARYOSUNU YAZDIĞI, YÖNETTİĞİ VE OYNADIĞI "BEŞİNCİ MEVSİME ADIM" FİLMİ, İDİL KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN GALAYLA İZLEYİCİYLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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