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Lemi Filozof: merak çocukları bilime taşıyan güç

Radyo Esenler'de konuşan Lemi Filozof, çocuklarda merak duygusunun beslenmesinin, ebeveyn örnekliğinin ve uzay temalı kitapların önemini vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Lemi Filozof: merak çocukları bilime taşıyan güç

Lemi Filozof radyo yayınında merakın önemini anlattı

Oyuncu ve yazar Lemi Filozof, Radyo Esenler’de Helin Güven’in sunduğu Akıl İşi programına konuk olarak çocukların bilime yaklaşımında merak duygusunun önemine dikkat çekti. Kendisinin de çocukken başlattığı uzay tutkusunun bugün yazarlık ve sahne çalışmalarına nasıl yön verdiğini aktardı.

çocukluk hayali ve uzay tutkusu:

Filozof, küçük yaşlarda pilot olmayı hayal ettiğini ve gökyüzüne duyduğu ilginin zamanla daha derin bir meraka dönüştüğünü anlattı. Oyunculuk kariyerine yönelmiş olsa da uzaya olan ilgisini sürdürdüğünü, bu tutkuyu uzay temalı kitaplar yazarak çocuklara aktarmaya çalıştığını söyledi. Bu eserlerin yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çektiğini ifade etti.

ebeveynlerin rolü ve kitap okuma alışkanlığı:

Programda Filozof, öğrenme sürecinde soru sormanın, araştırmanın ve keşfetmenin kritik olduğunu vurguladı. Ailelerin bu dönemdeki rolüne dikkat çekerek, çocuklara sadece kitap okumalarını söylemenin yeterli olmadığını, ebeveynlerin bizzat kitap okuma alışkanlığını göstererek örnek olmaları gerektiğini belirtti. Çocukların davranışları gözlemleyerek benimsediğini hatırlattı.

projeler, iletişim ve merakın sürekliliği:

Küçük izleyicilerin onu "Lemi Abi" olarak tanıdığı ve Sürpriz Kutu programıyla sevgi kazandığını belirten Filozof, Lemi Abi ve Zuzi Show gibi projelerle çocuklarla kurduğu iletişimi çeşitlendirdiğini aktardı. Merakın her yaşta canlı tutulmasının öğrenmenin anahtarlarından biri olduğunu vurgulayarak, çocukların hayal kurmalarına, soru sormalarına ve yeni şeyler keşfetmelerine fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının özünde Filozof, çocukların bilimle buluşmasında en büyük itici gücün merak olduğunu, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu duyguyu destekleyerek çocukların öğrenme yolculuğunu zenginleştirebileceğini belirtti.

LEMİ FİLOZOF

LEMİ FİLOZOF

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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