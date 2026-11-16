Türk dünyasının sanat akademileri Ankara'da ortak projeleri şekillendiriyor

Toplantı ve katılımcılar:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği 6. dönem toplantısı'na katıldı. Toplantı, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen rektörler, akademisyenler ve kültür temsilcilerinin bir araya geldiği bir zemin oluşturdu.

Gündemde, sanat üniversiteleri arasındaki iş birlikleri, ortak kültürel projeler ve uluslararası etkinliklere yönelik uygulama adımları yer aldı. Program kapsamında üniversitenin imkanları, akademik ağların güçlendirilmesi ve karşılıklı öğrenci-öğretim üyesi değişimleri gibi konular ele alındı.

Kültürel bağların önemi ve ortak miras:

Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak medeniyet birikimine dikkat çekerek kültürel ve sanatsal iş birliklerinin ülkeler arasındaki bağları güçlendiren temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında ev sahipliği yaptığı 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve geçtiğimiz hafta düzenlenen 6. Korkut Ata Film Festivali'ne atıfla, bu tür etkinliklerin sürekliliğinin önemine işaret etti.

Bugün burada asırlardır aynı medeniyetin izlerini taşıyan, ortak kültürü paylaşan, birbirinin başarısıyla mutlu olan ve üzüntüsüyle dertlenen Türk dünyasının sanat üniversiteleri akademisyenleri bir araya geldi ifadelerini kullanan Ersoy, kültürel bağların ekonomik ve savunma iş birlikleri kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası müzik festivali ve planlanan etkinlikler:

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri Uluslararası Türk Dünyası Müzik Festivali oldu. Ersoy, festivalin hayata geçirilmesine ilişkin gelişmelerin görüşüldüğünü, ayrıca Avrupa ve ABD'de düzenlenmesi planlanan konser, panel ve konferansların toplantının önemli maddeleri arasında bulunduğunu aktardı.

Bakanın değerlendirmesine göre bu adımlar sayesinde Türk dünyasının zengin müzik mirası uluslararası platformlarda daha görünür kılınacak ve üniversiteler arasındaki ortak projeler, sanatın temsil gücünü artıracak somut çıktılar üretecek.

Gelecek nesiller ve sorumluluk:

Ersoy, dünyada yaşanan gelişmelerin ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemini öne çıkardığını ifade etti ve devletler arasındaki ekonomik iş birliği, savunma koordinasyonu ile uluslararası platformlarda uyumun yanı sıra kültürel bağların canlı tutulmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Bugünün devlet adamlarının çocuklarımıza güçlü ve birlikte bir Türk dünyası bırakma yolunda önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasında ekonomik olarak iş birliği, savunma alanında güçlü koordinasyon, uluslararası kuruluşlarda tam uyum önemlidir. Ancak kültürel olarak bağlarımızı diri tutmak da en önemli başlığımızdır sözleriyle Ersoy, kültürel mirasın korunmasının stratejik boyutunu vurguladı.

Sanat üniversitelerinin rolü:

Toplantıda ayrıca sanat üniversitelerinin ortak kültürel hafızanın korunmasındaki sorumluluğu masaya yatırıldı. Ersoy, Sanat üniversitelerimiz kültürel hafızamıza sahip çıkmaktadır diyerek, milletlerin köklü geçmişleriyle kurdukları bağların geleceği şekillendirdiğini belirtti ve köksüz kalmanın getirdiği risklere dikkat çekti.

Program kapanışında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar bir sunum gerçekleştirdi. Ersoy, organizasyona katkı sunan kurumlara, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti ve toplantıda ortaya konulacak ortak iradenin sanat dünyasında kalıcı izler bırakacağına inandığını söyledi.

BAKAN NURİ ERSOY, ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRK DÜNYASI SANAT ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ 6. DÖNEM TOPLANTISI'NA KATILDI.