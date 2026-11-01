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Elden çıkan sıcak gelir: Eskişehir'de örgü stantlarında hayat bulan ürünler

Eskişehirli 56 yaşındaki Ayşe Dönmez, bebek patikleri, hırkalar, yelekler ve bandanaları stantlarda satarak 3 yıldır el emeğiyle evine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Elden çıkan sıcak gelir: Eskişehir'de örgü stantlarında hayat bulan ürünler

El emeği stantlarda hayat buluyor

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Dönmez, el örgüsünü üç yıl önce stant satışına dönüştürdü. Bebek kıyafetlerinden bandanalara kadar uzanan üretimini, kendilerine sağlanan alanda sergileyip satışa sunan Dönmez, hem vakit geçiriyor hem de aile bütçesine düzenli destek sağlıyor.

Üretim süreci ve ilgi:

Dönmez, örgüye ilgisinin uzun zamandır sürdüğünü ve son 3 yıldır stantlarda satış yaptığını belirtiyor. Bebek patiği, bebek hırkası, yelekler ve bandanalar ördüğünü aktaran Dönmez, vatandaşların ürünlere ilgi gösterdiğini ifade ediyor: vatandaşlar patiklerimizden, yeleklerimizden, hırkalarımızdan, hepsinden alıyorlar.

Üretim süreleri merak edilen bir diğer nokta. Ayşe Dönmez, bir yeleğin üretiminin ortalama 2 gün sürdüğünü, bir hırkanın ise 2–3 gün içinde tamamlandığını belirtiyor. Bu süreler, seçilen model ve kullanılan iplik türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Fiyatlandırma ve sergi planı:

Fiyat skalası da ürünlerin emek yoğunluğunu yansıtıyor. Dönmez, fiyatların 300 liradan başladığını; hırkaların genellikle 650–700 lira bandında satıldığını söylüyor. Halen bir hırka üzerinde çalıştığını ve bitirirse bunu da sergiye koyacağını ekliyor.

Standtaki satışlar, hem el emeğinin görünürlüğünü artırıyor hem de yerel tüketicinin el yapımı ürünlere gösterdiği talebi ortaya koyuyor. Dönmez gibi üreticiler, küçük ölçekli el sanatlarını sürdürülebilir bir gelire dönüştürerek yerel ekonomiye katkı sunuyor.

AYŞE DÖNMEZ

AYŞE DÖNMEZ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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