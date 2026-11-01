Gaziantep’te iki lezzet aynı çatı altında: BOSY Chef’s ile et ve deniz

Gaziantep’te iki mutfak, tek mekân

Gaziantep mutfak kültürüne yeni bir soluk getiren BOSY Chef’s, üst katta et odaklı BOSY Fine Dining ile hizmet verirken, alt katta açılan BOSY Balık ile şehirde eksikliği hissedilen balık ve deniz ürünü seçeneklerini sunuyor. Restoran, aynı adreste iki farklı gastronomi deneyimi arayan misafirleri hedefliyor.

İki konsept, farklı atmosferler:

Üst kattaki BOSY Fine Dining, et menüsü ve localarla dikkat çekerken; alt kattaki BOSY Balık, mezeler ve müzik eşliğinde ailelerin rahatlıkla tercih edebileceği bir balık restoranı olarak kurgulandı. Mekanı ziyaret eden MasterChef jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu, iki konseptin aynı çatı altında sunulmasını ‘çok güzel bir fikir’ olarak nitelendirdi ve misafirlerin o günkü tercihlerine göre farklı deneyimler yaşamasının önemine vurgu yaptı.

Sivrioğlu, mekanın üst katındaki detayları övdü ve alt kattaki balık restoranına özel ilgisini şu sözlerle dile getirdi: ‘Yiğit Beyler hiç masraftan kaçmamışlar. Şu anda İstanbul’da bile çok az yerde bulunan dry aging dolapları var.’ Ayrıca balığın sağlık ve lezzet açısından önemine dikkat çekerek Gaziantep’e kaliteli balık sunan bir adres kazandırıldığını ifade etti.

Kurucunun hedefleri ve ilk geri dönüşler:

BOSY Chef’s kurucusu genç girişimci Yiğit Balat, projenin amacını Gaziantep’in gastronomi birikimini ileri taşımak ve şehre yeni bir sofra kültürü kazandırmak olarak özetledi. Balat, kebap ve lahmacunun Gaziantep’in vazgeçilmezleri olduğunu, ancak bu geleneksel lezzetlerin yanında modern ve farklı deneyimler sunmayı hedeflediklerini söyledi: ‘Gaziantep’e yeni bir sofra kültürü kazandırmamız gerekiyordu.’

Balat, alt kattaki BOSY Balık ile şehirdeki önemli bir açığı kapatmayı amaçladıklarını belirterek ailelerin gönül rahatlığıyla gelip kaliteli balık yiyebilecekleri bir ortam oluşturduklarını vurguladı. İlk etapta gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu kaydeden Balat, yeni kültüre alışma sürecinin zaman alabileceğini ancak bunun Gaziantep’te kalıcı bir yere oturacağına inandıklarını söyledi.

Haber ziyaretinde sözlerini tamamlayan Somer Sivrioğlu ise mekan için iyi dileklerini iletti: ‘Burada nice güzel sofralar kurulmasını, misafirlerin keyifle vakit geçirmesini ve her iki restoranın da uzun yıllar boyunca başarıyla hizmet vermesini diliyorum. BOSY Chef’s’e bol bereket, bol misafir ve çok güzel bir yolculuk diliyorum. Herkese afiyet olsun.’

Şehirdeki gastronomi çeşitliliğini artırmayı amaçlayan bu iki katlı konsept, Gaziantep’te hem geleneksel lezzetlerle beslenecekler hem de farklı bir masa kültürünü deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için yeni bir adres olarak öne çıkıyor.

Gaziantep'te iki lezzet tek çatı altında: BOSY Chef's