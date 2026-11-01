Gaziantep'te iki sofra bir arada: BOSY Chef’s'te fine dining ve balık keyfi

BOSY Chef’s iki konsepti aynı çatı altında sunuyor:

Gaziantep'in köklü yemek kültürüne yeni bir soluk getiren BOSY Chef’s, üst katta et odaklı BOSY Fine Dining ile alt katta yeni açılan BOSY Balık'ı misafirleriyle buluşturdu. Mekân, aynı adreste iki ayrı mutfak anlayışı ve farklı atmosferler sunarak ziyaretçilere günün tercihine göre seçim yapma imkânı veriyor.

Üst kat, et ve fine dining deneyimine odaklanırken; alt katta deniz ürünleri ve mezelerle zenginleştirilmiş, daha rahat bir balık restoranı olarak tasarlandı. Bu iki katlı düzen, mekânın hem aile ziyaretleri hem de özel akşam yemekleri için alternatifler oluşturmasını sağlıyor.

MasterChef jürisinden değerlendirme:

Somer Sivrioğlu mekan ziyareti sırasında iki konseptin bir arada bulunmasını "çok güzel bir fikir" olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Bugün Gaziantep’te, BOSY Chef’s çatısı altında bir araya gelen iki farklı gastronomi deneyimini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bence bu iki konsepti aynı çatı altında buluşturmak çok güzel bir fikir. Misafirler, o günkü tercihlerine ve damak zevklerine göre iki farklı mutfağı, iki farklı atmosferi deneyimleme fırsatı buluyor."

Sivrioğlu, üst kattaki locaların ve sunumların "harika" olduğunu belirtirken, alt kattaki balık restoranının özellikle ilgisini çektiğini vurguladı. Ayrıca mekânda bulunan dry aging dolapları'na dikkat çekerek, "Yiğit beyler hiç masraftan kaçmamışlar. Şu anda İstanbul’da bile çok az yerde bulunan dry aging dolapları var" dedi.

Kurucunun hedefleri ve kente katkı:

BOSY Chef’s kurucusu Yiğit Balat, projenin amacını Gaziantep’in gastronomi mirasını ileri taşımak olarak özetledi. Balat, “Gaziantep’e yeni bir sofra kültürü kazandırmamız gerekiyordu. Kebap ve lahmacun şehrimizin vazgeçilmezleri; biz de bunların yanında farklı bir deneyim sunmak istedik. Bu düşünceyle Gaziantep’e ilk kez bir fine dining konsepti getirdik,” ifadelerini kullandı.

Balat, alt katta açılan BOSY Balık'ın şehirdeki bir eksikliği giderme hedefiyle planlandığını belirterek, ailelerin gönül rahatlığıyla müzik eşliğinde mezelerle birlikte kaliteli balık yiyebilecekleri bir ortam sunmayı amaçladıklarını söyledi. "İnşallah halkımız da beğenir ve burada keyifli vakit geçirir" diyerek beklentisini paylaştı.

İlk tepkiler ve gelecek beklentisi:

Misafirlerden gelen geri dönüşlere değinen Balat, açılış döneminde aldıkları ilk tepkilerin olumlu olduğunu ifade etti: "Yeni bir kültür olduğu için insanlar bu konsepte yavaş yavaş alışıyor. Yıllardır süregelen kebap alışkanlığının dışına çıkmak elbette kolay değil. Ancak ilerleyen dönemde bu kültürün Gaziantep’te çok daha güzel oturacağına inanıyoruz."

Mekan, sadece bir restoran olarak değil, Gaziantep’in gastronomi vizyonuna katkı sunacak bir buluşma noktası olarak konumlandırılıyor. Sivrioğlu da ziyaretini, "Burada nice güzel sofralar kurulmasını, misafirlerin keyifle vakit geçirmesini ve her iki restoranın da uzun yıllar boyunca başarıyla hizmet vermesini diliyorum. BOSY Chef’s’e bol bereket, bol misafir ve çok güzel bir yolculuk diliyorum. Herkese afiyet olsun" sözleriyle tamamladı.

SOMER SİVRİOĞLU (SAĞDA) VE YİĞİT BALAT (SOLDA)