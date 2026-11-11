Erhacı mevkiinde termal taramayla 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Operasyon ve sonuç

Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı mevkiinde gerçekleştirilen tarama faaliyeti sonucunda, sınırdan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olay, bölgedeki güvenlik unsurlarının yürüttüğü sistemli arama çalışmaları sırasında tespit edildi.

Müdahaleyi yürüten birimler:

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, sınır hattında icra edilen çalışmalarda riskli noktalarda yoğunlaşarak tarama faaliyetini sürdürdü.

Tespit ve işlem süreci:

Yapılan faaliyet kapsamında termal görüntüleme ve arazi tarama teknikleri kullanıldı; tespit edilen grubun müdahalesiyle sınırdan yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi. Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

IĞDIR'DA SINIRDAN YASA DIŞI YOLLARLA YURDA GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENEN 11 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.