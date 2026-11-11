Pencereden girmeye çalışırken asılı kalan şüpheli itfaiye tarafından kurtarıldı

Olayın seyri

Olay, sabah saatlerinde Güngören Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şahıs, binada bekçi olduğunu fark edince pencereden içeri girmeye çalıştı. Pencereden geçemeyen şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikte sıkışarak havada asılı kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, müdahale için hemen ekipleri aradı. Olay anı ve şüphelinin havada asılı kaldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Müdahale ve sonrası

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, asılı kalan şahsı güvenli şekilde indirdi. Kurtarma sonrası şahıs, polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı. İtfaiye ve polis ekiplerinin hızlı koordinasyonu olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Görgü tanıkları ve güvenlik uyarısı

Çevredekiler, hızlı bilgilendirmenin müdahale süresini kısalttığını belirtti. Bu tür girişimlerin hem suç hem de ciddi yaralanma riski taşıdığına dikkat çekildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı; şu ana kadar başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Güngören’de eve pencereden girmeye çalışan hırsız sıkışarak asılı kaldı:O anlar kamerada