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Elektrik panosundaki yangın apartmanda yoğun duman oluşturdu

Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde bir sitenin girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; duman nedeniyle sakinler aşağı inemedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elektrik panosundaki yangın apartmanda yoğun duman oluşturdu

Elektrik panosunda başlayan yangın kontrol altına alındı:

Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'ta bulunan bir sitenin giriş bölümündeki elektrik panosunda yangın çıktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin apartman içindeki dairelere sıçramasını önledi.

Olay yerindeki müdahale ve güvenlik önlemleri:

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanın girişinde başlayan alevler çevresel müdahaleyle izole edilirken, bina içinde bir süre yoğun duman oluştu. Yetkililer binanın üst katlarında yaşayanların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdü ve korku yaşanmasını önlemeye yönelik tedbirler alındı.

Dumandan etkilenen sakinlere müdahale edildi:

Yangın sırasında binada bulunan bazı sakinler dumandan etkilendi. Olay yerinde sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Sakinlerden biri yaşadığı anları, "Aşağıdan duman geldi. Ne yapacağımı şaşırıp itfaiyeyi aradım. Doğalgaz patlasa her yeri sarardı, dışarıya çıkamazdık. Apartmana duman doldu. Dumandan aşağıya inemedik" sözleriyle aktardı.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, olayda can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadığı, maddi hasarın sınırlı tutulduğu bildirildi.

Bolu&#039;da elektrik panosu yangını: &quot;Dumandan aşağıya inemedik&quot;

Bolu'da elektrik panosu yangını: "Dumandan aşağıya inemedik"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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