Elektrikli araçlar Türkiye yollarına hızla yayılıyor: 7 ayda 91 bin yeni kayıt

Elektrikli araç sayısında hızlı artış:

2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye'de trafiğe çıkan elektrikli araç sayısı 91 binden fazla artarak toplamı yaklaşık 465 bine taşıdı. Voltgo İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Ali Çelebinin verdiği rakamlar, elektrikli araçların artık geleceğin değil, bugünün ulaşım gerçeği haline geldiğini gösteriyor. Çelebi, 2025 sonu için trafikte yaklaşık 373 bin elektrikli araç bulunduğunu hatırlattı ve 7 aylık dönemde araç parkının yaklaşık %25 büyüdüğünü vurguladı.

Şarj altyapısı ve kullanıcı beklentileri:

Çelebi'ye göre elektrikli araç talebindeki artışın arkasında üç ana unsur bulunuyor: düşük işletme maliyetleri, gelişen batarya teknolojileri ve yaygınlaşan hızlı şarj altyapısı. Kullanıcı algısı da değişiyor; artık "yolda kalır mıyım?" sorusunun yerini "en hızlı ve en yakın nerede şarj edebilirim?" sorusu alıyor. EPDK verilerine göre Temmuz 2026 itibarıyla ülkede yaklaşık 47 bin şarj soketi bulunuyor; bunların yaklaşık 20 bini DC hızlı şarj, yaklaşık 26 bini AC noktası olarak sınıflandırılıyor.

Çelebi, yalnızca soket sayısını artırmanın yeterli olmadığını; kullanıcıların erişebildiği güvenilir ve hızlı şarj deneyimi sunmanın önemine işaret ediyor. Bu nedenle şarj istasyonlarının konum ve güç optimizasyonunun, özellikle uzun yol koridorlarında, planlanarak uygulanması gerektiğini belirtiyor: her yere en yüksek güçlü ünitelerin yerleştirilmesinin pratik olmadığını, lokasyon bazlı güç seçimlerinin altyapıyla uyumlu şekilde yapılmasının daha fizibıl olacağını ifade ediyor.

Yerli üretim, Voltgo ve Togg'un rolü:

Çelebi, yerli üretimin ve yerli mühendisliğin Türkiye'nin 2030 vizyonunda kritik bir rol oynadığını söylüyor. Voltgo olarak üretim kapasitesini artırdıklarını belirten Çelebi, 2025'te 110 adet olan yerli üretim kapasitesini yüzde 125 artırarak 250 adede çıkardıklarını, 2026'da ise yüzde 60 daha artış hedefiyle 400 cihaza ulaşmayı amaçladıklarını aktardı. Önümüzdeki iki yılda toplamda yüzde 250 büyüme hedeflendiğini vurguladı.

Çelebi ayrıca, yerli üretim ve mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesinin yalnızca cihaz sayısını artırmakla kalmayıp, şarj ağlarının işletme kalitesini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Bu bağlamda Togg'un ülke içindeki etkisi de önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor; Çelebi'ye göre Togg, araç, yazılım ve şarj altyapısını aynı ekosistemde birleştirerek elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını hızlandırdı.

Sonuç olarak, Temmuz 2026 verileri Türkiye'de elektrikli araç sayısında hızlı bir yükseliş olduğunu teyit ederken, gelecek dönem büyümesi için kritik unsurların stratejik şarj altyapısı planlaması, kullanıcı odaklı erişim ve yerli üretim kapasitesinin artırılması olduğu öne çıkıyor. Bu üç alandaki ilerleme, elektrikli mobilitenin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanmasının temel belirleyicisi olacak.

Elektrikli araç sayısı 7 ayda 91 bin arttı: Türkiye'de 465 bine dayandı