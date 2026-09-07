Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi Morgan Jones sağlık kontrolünden geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol’da Morgan Jones sağlık kontrollerinden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbolın yeni transferi Morgan Jones, resmi imza öncesi sağlık kontrolünden geçti.

sağlık kontrollerinin ayrıntıları:

Jones, Memorial Kayseri Hastanesinde kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde muayene edildi ve ardından kan örneği verdi. Yapılan kontroller, oyuncunun takıma katılmasına engel teşkil edecek bir bulguya rastlanmadığını gösterdi.

takımla çalışma süreci:

Yeni sezon için takım kadrosuna dahil edilen Morgan Jones, sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. Oyuncu, Melikgazi formasıyla mücadele edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kulüp yetkilileri, sağlık süreçlerinin tamamlanmasının transfer takviminin devamı açısından önemli olduğunu belirtti. Jones’un takıma adaptasyonu ve saha içi katkısı, koç kadrosunun planlarında öncelikli yer tutuyor.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİBİ MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL’UN TRANSFERİ MORGAN JONES, SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇTİ.