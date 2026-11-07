Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Emanete sadakat vurgusu: AK Parti’de ihanet edenlere yer yok

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa toplantısında kamu görevlilerine "emanete ihanet eden AK Parti’de barınamaz" uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Emanete sadakat vurgusu: AK Parti’de ihanet edenlere yer yok

efkan ala'nın toplantıdaki ana mesajı:

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programında delegeler ve gençlerle bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda konuşan Ala, partinin ve kamunun güvenine zarar veren davranışlara karşı net bir duruş sergiledi.

emanet ve siyaset ahlakı:

Ala konuşmasında, kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin kendilerine emanet edilen makamı ve bütçeyi koruması gerektiğini vurguladı. "Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız" sözleriyle parti içindeki sorumluluğun altını çizen Ala, yasal olsa bile AK Parti ilkelerine, ahlaka veya helal kriterlerine uymayan davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bu çerçevede Ala, yanlış yapanların korunmayacağını açıkça ifade etti: "Yanlış yapanlar konusunda ayrım yok, kim yaparsa yapsın. Onu savunmuyoruz, alıp siyasetteyse dışarı koyuyoruz, bürokrasideyse görevden alıyoruz." Bu söylem, partide disiplin ve hesap verilebilirlik vurgusunu öne çıkardı.

muhalefet eleştirisi ve yerel yönetimler:

Ala, muhalefeti kendi belediyelerindeki tartışmalı isimleri savunmakla eleştirdi. "Muhalefete bakıyoruz, kendisine milletin emanet ettiği belediyeleri tarumar etmişse, çarçur etmişse, onlar yargılanıyor olsa bile onları reddedeceğine, meydan meydan dolaşıp Türkiye’de onları savunuyorlar" diyerek rakip siyasetçilere yönelik eleştirisini sürdü.

Gençlere seslenen Ala, siyasette sorumluluk alma çağrısı yaptı ve söylemlerle eylemler arasındaki farkı vurguladı: "Slogan hamasetin ürünüdür ama emek samimiyetin ürünüdür. Her zaman insan kelimelerle konuşmaz, yaptıklarıyla konuşur."

bursa hizmetleri ve eksiklerin giderilmesi:

Toplantıda Bursa’daki hizmetlerin değerlendirilmesine de değinen Ala, yapılan çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını söyledi: "Biz işin yüzde 99’unu yapmışız. Ama yüzde 1’i, 2’si de eksik kalmış. Onu da yaparız." Vatandaşların dile getirdiği eksikliklerin dikkate alınacağını ve gerçekten eksik olan konuların incelenip giderileceğini ifade etti.

Konuşma genelinde Ala, emanete ihanet edenlerin AK Parti’de barınamayacağı mesajını tekrarlayarak parti içi disiplin, hesap verilebilirlik ve siyaset ahlakı ilkelerini öne çıkardı.

EFKAN ALA’DAN AK PARTİLİ GENÇLERE UYARI: &quot;EMANETE İHANET EDEN PARTİDE BARINAMAZ&quot;

EFKAN ALA’DAN AK PARTİLİ GENÇLERE UYARI: "EMANETE İHANET EDEN PARTİDE BARINAMAZ"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'in savunma ve motor yeteneği SSB ile masaya yatırıldı
images

Tokat için yerel risk haritaları ve ortak tatbikat çağrısı
images

Düzce'de Kızılay haftasında siyaset ve dayanışma buluşması
images

Yerli yapay zekâ hamlesi: 5 milyon kişiye eğitim ve 10 milyar dolarlık yatırım h...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimi modeli ODTÜ kongresinde paylaşıldı

Kıtlama çayında sorun dinledi: vali Aydın Baruş Karaçoban esnafının nabzını tuttu

ulu çınarlar müzikle bir araya geldi: huzurevinde yaprak sarma günü

Erciyes 38 FK son dakikalarda iki golle galibiyeti garantiledi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi