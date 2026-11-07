Emanete sadakat vurgusu: AK Parti’de ihanet edenlere yer yok

efkan ala'nın toplantıdaki ana mesajı:

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programında delegeler ve gençlerle bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda konuşan Ala, partinin ve kamunun güvenine zarar veren davranışlara karşı net bir duruş sergiledi.

emanet ve siyaset ahlakı:

Ala konuşmasında, kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin kendilerine emanet edilen makamı ve bütçeyi koruması gerektiğini vurguladı. "Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız" sözleriyle parti içindeki sorumluluğun altını çizen Ala, yasal olsa bile AK Parti ilkelerine, ahlaka veya helal kriterlerine uymayan davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bu çerçevede Ala, yanlış yapanların korunmayacağını açıkça ifade etti: "Yanlış yapanlar konusunda ayrım yok, kim yaparsa yapsın. Onu savunmuyoruz, alıp siyasetteyse dışarı koyuyoruz, bürokrasideyse görevden alıyoruz." Bu söylem, partide disiplin ve hesap verilebilirlik vurgusunu öne çıkardı.

muhalefet eleştirisi ve yerel yönetimler:

Ala, muhalefeti kendi belediyelerindeki tartışmalı isimleri savunmakla eleştirdi. "Muhalefete bakıyoruz, kendisine milletin emanet ettiği belediyeleri tarumar etmişse, çarçur etmişse, onlar yargılanıyor olsa bile onları reddedeceğine, meydan meydan dolaşıp Türkiye’de onları savunuyorlar" diyerek rakip siyasetçilere yönelik eleştirisini sürdü.

Gençlere seslenen Ala, siyasette sorumluluk alma çağrısı yaptı ve söylemlerle eylemler arasındaki farkı vurguladı: "Slogan hamasetin ürünüdür ama emek samimiyetin ürünüdür. Her zaman insan kelimelerle konuşmaz, yaptıklarıyla konuşur."

bursa hizmetleri ve eksiklerin giderilmesi:

Toplantıda Bursa’daki hizmetlerin değerlendirilmesine de değinen Ala, yapılan çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını söyledi: "Biz işin yüzde 99’unu yapmışız. Ama yüzde 1’i, 2’si de eksik kalmış. Onu da yaparız." Vatandaşların dile getirdiği eksikliklerin dikkate alınacağını ve gerçekten eksik olan konuların incelenip giderileceğini ifade etti.

Konuşma genelinde Ala, emanete ihanet edenlerin AK Parti’de barınamayacağı mesajını tekrarlayarak parti içi disiplin, hesap verilebilirlik ve siyaset ahlakı ilkelerini öne çıkardı.

EFKAN ALA’DAN AK PARTİLİ GENÇLERE UYARI: "EMANETE İHANET EDEN PARTİDE BARINAMAZ"