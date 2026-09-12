Emek hareketi 12 Eylül'ün izleriyle hesap istiyor: HAK-İŞ'in çağrısı

HAK-İŞ darbelere karşı tavrını yineledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 darbesinin 46. yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirtti. Arslan, Cumhuriyet tarihinin darbelerle kesintiye uğratıldığı acı tecrübelerin unutulmaması gerektiğini vurguladı ve konfederasyonun bu dönemdeki duruşunu hatırlattı.

Darbe dönemlerinin emek üzerinde bıraktığı tahribat:

Arslan, darbelerin ve sonrasındaki ekonomik çöküşlerin en ağır faturasını çalışanların ödediğini ifade etti. Açıklamada, darbe dönemlerinde kamu ve özel sektörde ekonomik dar boğazın yaşandığı, milli gelir ve büyüme hızının düştüğü, işsizlik oranlarının önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi. Bu süreçte sendikal faaliyetlerin sekteye uğradığı, 30 bin civarında işçinin işten çıkarıldığı, örgütlenme önündeki engellerin arttığı ve çalışanların ekonomik-sosyal kazanımlarının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, sendikal yasalar ve toplu sözleşme düzeninin tasfiye edildiği, ikramiye ve kıdem tazminatı haklarına kısıtlamalar getirildiği, grev ve toplu eylemlerin yasaklandığı, baskılar sonucu binlerce sendikacının gözaltına alındığı hatırlatıldı. Arslan, 1982 Anayasası'nın sendikal hak ve özgürlükler üzerinde uzun süreli bir abluka oluşturduğunu belirtti.

Anayasa, yargılanma ve kalıcı hesaplaşma talebi:

HAK-İŞ lideri, darbe yönetiminin oluşturduğu baskının 1982 Anayasası ile kalıcı hale getirilmeye çalışıldığını, yapılan değişikliklere rağmen mevcut anayasal düzenin Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacını bütünüyle karşılamadığını savundu. Konfederasyonun, darbe ürünü olduğu belirtilen 1982 Anayasası'na ilişkin itirazlarını her platformda dile getirdiği vurgulandı.

Arslan, 2010 referandumunda HAK-İŞ'in gösterdiği desteğe atıfta bulunarak, bu değişikliğin darbecilerin yargılanmasının önünü açma açısından tarihi bir adım olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, 12 Eylül darbesinin doğrudan mağduru olan ve Milli Güvenlik Konseyi’nin 8 No’lu kararıyla faaliyetleri durdurulan HAK-İŞ olarak, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı davada müdahil olarak yer aldıklarını, darbecilerden hukuk önünde hesap sorulması yönünde sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

Arslan, HAK-İŞ'in Türkiye'nin demokratikleşme iradesinin güçlendirilmesini, örgütlenme ve sendikal hakların evrensel standartlara çıkarılmasını talep ettiğini söyledi. Konfederasyonun, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin alındığı, geniş bir toplumsal mutabakat temelinde, millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasa gerektiğine inandığını belirtti.

Son olarak Arslan, HAK-İŞ olarak bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini, darbelerle her yönüyle hesaplaşılması, darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulması, mağduriyetlerin giderilmesi ve darbenin izlerinin toplumsal hayattan silinmesini istediklerini yineledi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) MAHMUT ARSLAN