Kimya sektörü ABD ve yeni pazarlarda büyüme arayışına girdi

Kimya sektöründe büyüme ivmesi

Türkiye kimya sektörü bu yılın ilk 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artırarak 22,8 milyar dolar seviyesine taşıdı. Sektör temsilcileri, Avrupa pazarındaki güçlü konumu korurken ABD başta olmak üzere yeni pazarlara açılmayı önceliklendirdiklerini belirtiyor.

Pazar dağılımı ve öne çıkan ülkeler:

Kimya sektörünün 2026 yılının ilk 8 ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İspanya 1,27 milyar dolar ile birinci, İtalya 1,26 milyar dolar ikinci, ABD 1,04 milyar dolar üçüncü ve Almanya 966 milyon dolar ile dördüncü oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Vefa İbrahim Aracı, coğrafi yakınlık, ticari bağlar ve lojistik avantajların Avrupa pazarında Türkiye'ye önemli bir üstünlük sağladığını vurguladı.

Pazar çeşitlendirme ve bölgesel fırsatlar:

Aracı, Avrupa'nın kimya sektörü için ana pazar olmaya devam edeceğini; ancak küresel ticaretteki değişimlerin pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesini zorunlu kıldığını ifade etti. İspanya ve Fas gibi pazarlarda elde edilen artışların, doğru pazarlarda ciddi büyüme potansiyeli olduğunu gösterdiğini belirtti ve ABD, Körfez, Latin Amerika ve Asya pazarlarına yönelmenin öncelikli hedefler arasında olduğunu aktardı.

Yakın coğrafyadaki jeopolitik gelişmelerin etkisine dikkat çeken Aracı, Irak ve Suriye'de yeniden yapılanma ile artan tüketim ihtiyacının sektör için yeni olanaklar sunabileceğini söyledi. Suriye'de plastik, boya, yapı kimyasalları, izolasyon, temizlik ve hijyen ürünleri gibi birçok ürün grubuna ihtiyaç duyulacağını ve Türk kimya sanayisinin yeniden yapılanma sürecinde üretim ve yatırım tarafında rol alabileceğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve KOBİ'lerin yükü:

Avrupa'daki çevre ve sürdürülebilirlik düzenlemelerinin sektörde şartları değiştirdiğini belirten Aracı, Türk kimya sanayisinin bu dönüşümü yakından takip ettiğini söyledi. Ancak özellikle KOBİ'ler için test, belgelendirme, danışmanlık ve yatırım maliyetlerinin önemli bir yük oluşturduğunu vurguladı. Önceliklerinin firmaları yeni düzenlemelere hazırlamak, ihtiyaçları ilgili kurumlara iletmek ve uyum maliyetlerini azaltacak destek mekanizmalarını güçlendirmek olduğunu ekledi.

Sektör yetkilileri, Avrupa'daki gücü korurken pazar çeşitliliğini artırmanın ihracat artışını sürdürülebilir kılacağını belirtiyor; atılacak adımların önümüzdeki dönemde sektöre yeni büyüme kanalları açması bekleniyor.

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI VEFA İBRAHİM ARACI