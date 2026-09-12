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Kırıkkale'de durumu ağırlaşan iki çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

6 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki E.Ö., sağlıkları kötüleşince Kırıkkale Yüksek İhtisas'tan ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırıkkale'de durumu ağırlaşan iki çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

Olayın gelişimi:

Kırıkkale'de tedavi gören iki çocuk hastanın sağlık durumları ağırlaşınca, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilme kararı alındı. Vakalar aynı gün yetkililere bildirildi ve hava ambulansı devreye sokuldu.

Yerköy'deki kaza ve E.A.:

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki E.A., ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirme sonrası küçük hastanın daha ileri düzeyde bakım alması gerektiği yönünde karar verildi.

E.A., ambulansla Tıp Fakültesi helikopter pistine getirildi ve burada bekleyen ambulans helikoptere alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle E.Ö.'nün sevki:

Aynı gün 15 yaşındaki E.Ö. için de sağlık durumu ağırlaştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören E.Ö.'de solunum yetmezliği gözlenmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavinin devamı amacıyla ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi.

Her iki vakada da hedef, kritik durumdaki çocuklara hızlı ve güvenli ulaşım sağlayarak gerekli ileri tetkik ve tedaviyi kesintisiz sürdürmektir.

Sağlık durumları ağırlaşan 2 çocuk, hava ambulansıyla Ankara&#039;ya sevk edildi

Sağlık durumları ağırlaşan 2 çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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