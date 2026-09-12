Gıdanın kesintisiz arzı için tarımın milli güvenlik boyutu

Bayraktarın Kayseri ziyareti ve değerlendirmesi:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kayseri temasları çerçevesinde ilçe oda başkanları, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen görüşmede Bayraktar, Kayseri'nin dışarıdan yoğunlukla sanayi kenti olarak algılanmasına rağmen güçlü bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Bayraktar, Kayseri'de patates, pancar, mercimek, çerezlik ayçiçeği ve çerezlik kabak çekirdeği başta olmak üzere çok sayıda ürünün üretildiğini; meyve ve sebze üretiminin yanı sıra hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılığın da geliştiğini vurguladı. Kayserili çiftçileri ve ziraat odası başkanlarını başarılı ÇKS performansından ötürü tebrik etti.

Kayseri ve ülke gıda güvenliğine katkısı:

Bayraktar, Kayseri'nin Türkiye'nin gıda güvenliğine önemli katkı sağladığını söyleyerek, burada üretilen ürünlerin hem bölgesel arzda hem de ulusal düzeyde kritik rolleri bulunduğunu ifade etti. Bu çerçevede kentin tarımsal üretiminin ihmal edilemeyeceğini, tarım politikalarının yerel üretim gerçekleri dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tarımın milli güvenlik boyutu:

Bayraktar, tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek gıdanın ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Pandemi döneminde birçok ülkenin temel gıdaya erişimde sorun yaşadığını hatırlatan Bayraktar, dünyadaki jeopolitik risklere işaret etti ve tarımın artık milli güvenlik meselesi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, bölgede süregelen savaşlar ve belirsizliğin stoklama gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, pandemi sürecinde pek çok ülkenin bile bir kilo buğday bulmakta zorlandığını hatırlattı ve temel ürünlerde belirli stokların tutulmasının önemine dikkat çekti.

Girdi maliyetleri ve destek talebi:

Bayraktar, tarım sektöründeki istihdam sorunları ve üretimin sürdürülebilirliği için desteğin artırılması gerektiğini vurguladı. Bölgede yaşanan risklerin maliyetleri yükselttiğini, petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra mazot, gübre, ilaç ve yem giderlerinin de yükseldiğini belirtti. Bu nedenle destekleme politikalarının güncel maliyetlere göre yeniden değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Bayraktar, devlet desteğinin yokluğunda sektörün durumunun çok daha sıkıntılı olacağını ifade ederek girdi maliyetlerinin yakından takip edilmesinin ve temel desteklerin buna göre şekillendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Doğal afetler, genç nüfus ve kadın üreticiler:

Son yıllarda çiftçilerin karşılaştığı doğal afetlere de değinen Bayraktar, geçen yıl 65 ilde don felaketi yaşandığını ve Kayseri'nin bu iller arasında bulunduğunu belirtti. Donun ardından yaşanan kuraklık tehlikesi ile ek yerlerde aşırı yağışların yol açtığı zararların üretimi zora soktuğunu aktardı.

Genç çiftçi oranına ilişkin uyarısını da yineleyen Bayraktar, 18-35 yaş arasındaki çiftçilerin toplam içindeki payının yüzde 5 seviyelerine kadar gerilediğini, bunun Türkiye tarımı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Gençlerin tarımda kalabilmesi için sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması talebini dile getirerek hazineden ek destek istediklerini ifade etti.

Ayrıca kadın üreticilerin tarımdaki rolüne dikkat çeken Bayraktar, kadın desteği olmadan üretimin sürdürülemeyeceğini belirtti ve Cumhurbaşkanı ile bu konuda görüşmeler yapıldığını, taleplerin işlendiğini aktardı.

Bayraktar konuşmasını, üreticilerin tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettiğini vurgulayarak ve tarım sektörünün pozitif ayrımcılıkla sürekli desteklenmesi gerektiğini belirterek tamamladı. Kayseri'nin ÇKS başarısı ve yereldeki üretim çeşitliliği de toplantıda öne çıkan olumlu unsurlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR