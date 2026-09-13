Erzurum'da çiftçilerle sahada üretim ve destek seferberliği

Erzurum'da saha odaklı bilgilendirme çalışmaları:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları projesi kapsamında kent genelindeki üreticilerle doğrudan iletişim kurarak tarımsal üretimi artırmaya yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik ekipler, cuma namazı sonrasında sahada üreticilerle buluşarak yürütülecek çalışmaların kapsamını anlattı.

Toplantıların odağı ve içerik:

Toplantılarda öncelikli olarak Tarımsal Üretim Planlaması üzerinde duruldu; sürdürülebilir üretim için planlı alana göre ekim, bakım ve hasat takvimi gibi uygulamalar ele alındı. Ayrıca yaklaşan ÇKS başvuru süreçleri adım adım açıklanarak üreticilerin doğru ve zamanında başvuru yapmaları için rehberlik sağlandı. Teknik ekipler, devlet desteklemeleri ve yeni uygulama modelleri konusunda da bilgiler paylaştı.

Üreticilerden gelen geri bildirim ve devam eden çalışmalar:

Üreticiler, uzman ekiplerin kendi köylerine veya tarlalarına kadar gelerek bilgilendirme yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti ve planlı üretimle verimlilik artışına inandıklarını ifade etti. İl Müdürlüğü ayrıca saha bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin üretim sezonu boyunca kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin talep ve sorunlarının birinci ağızdan dinlendiği ve yeni planlamaların yerinde tespitlerle şekillendirildiği vurgulandı. Müdürlük, sahada yapılan çalışmaları üretimin güçlendirilmesi amacıyla sürdüreceklerini belirtti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, "CUMA BULUŞMALARI" PROJESİ KAPSAMINDA KENT GENELİNDEKİ ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI VE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLEDİ.