Dolar 49,5978 +0,03%
Euro 55,6791 -0,06%
Bist 11.692,03 -0,90%
Altın Gram 6.605,97 +0,00%
EUR/USD 1,1220 -0,18%
Brent Petrol 109,91 +1,03%
--°

Emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser vefat etti; bedenini tıp fakültesine bağışladı

Balıkesirli emekli resim öğretmeni ve şair Mustafa Keser (69), Burhaniye'de rahatsızlanarak vefat etti; bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser vefat etti; bedenini tıp fakültesine bağışladı

Emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser vefat etti

Balıkesirli emekli öğretmen ve şair Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Keser, 69 yaşındaydı ve Balıkesir'de derin üzüntü yarattı.

Eğitim hayatı ve meslek kariyeri:

Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunu olarak Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından edebiyatla daha fazla ilgilenerek şiir ve yazı çalışmalarını sürdürdü; şair ve yazar kimliğiyle birçok eser bıraktı.

Sivil toplum çalışmaları ve aile yaşamı:

Emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak çeşitli etkinliklerde görev alan Keser, kültür-sanat çevrelerinde tanınan isimler arasındaydı. İki çocuk babası olan yazarın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve sağlık geçmişinin bu süreçte etkili olduğu bildirildi.

Keser'in ani vefatı, hem eğitim camiasında hem de edebiyat çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Arkadaşları ve meslektaşları, eğitimdeki uzun hizmetini ve edebi katkılarını anarak başsağlığı dileklerini iletti.

Bağış kararı ve son gelişmeler:

Vefatından kısa süre önce Keser'in, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki kadavra ihtiyacına ilişkin bilgi sahibi olduğu ve bu duyarlılıkla bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi. Bu karar, hem tıp eğitimi açısından önem taşıyor hem de Keser'in toplum yararına duyduğu sorumluluğu gösteriyor.

Keser'in eserleri ve eğitimdeki izleri, Balıkesir ve çevresindeki sanat ve eğitim ortamlarında anılmaya devam edecek. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletiliyor.

ÖĞRETMEN ŞAİR-YAZAR MUSTAFA KESER VEFAT ETTİ

ÖĞRETMEN ŞAİR-YAZAR MUSTAFA KESER VEFAT ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçakoca'nın coğrafi işaretli Melengüççeği'ni tencere ve oklavayla yaşatıyorlar
images

İmeceyle akan umut: 80 yaşındaki Ali Yeşildağ köy çeşmelerini onarıyor
images

Üyük sarımsağı tescillenerek köyün tarımsal kimliğini güçlendirdi
images

İmrallı'da kazanlar kaynıyor: kuşaktan kuşağa aktarılan pekmez geleneği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Malatya'dan yatırım çağrısı: 6. bölge teşvikleri 2030'a uzatılsın

Gürün'ün esnafıyla omuz omuza: STSO yeni dönemde yatırım ve teknoloji sözü verdi

Yeni dönemde HAGEL tarım ve hayvancılığı dijital ve proje odaklı güçlendiriyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti