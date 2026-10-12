Emekliliğini güvercinlere adadı: 40 şebap için kiraladığı ev ayda 10 bin liraya mal oluyor

Erzurum'da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı (58), çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren ilgi duyduğu şebap güvercinlerini emekliliğinde düzenli biçimde beslemeye başladı. 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 32 yıllık hizmetinin ardından Erzurum'da emekli olan Özkalıpçı, bugüne kadar yaklaşık 40 güvercinı olan kuşlara özel ilgi gösteriyor.

ev düzeni ve maliyetler:

Özkalıpçı, kuşları için Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde 3+1 sobalı bir ev kiraladı. Evin aylık kirası 3.500 lira ve elektrik, su, yem ile kışın soba için yaptığı harcamalarla birlikte toplamda aylık yaklaşık 10.000 lira maliyete ulaşıyor. Özkalıpçı, evi arkadaşlarıyla beraber oturup sohbet edilebilecek bir mekân haline getirdiklerini belirtiyor: "Burada zaman zaman işte oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor."

güvercinler ve duygusal değer:

Beslediği kuşların türleri arasında Özkalıpçı'nın kullandığı tanımlarla "Miski" ve "Gök" cinsleri öne çıkıyor. Kuşlarının maddi değerine dair konuşurken mesafeli duran Özkalıpçı, onlara fiyat biçemediğini vurguluyor: "Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli." Emekliliğin, yıllardır ötelenen bu ilgiyi yeniden canlandırdığını söyleyen Özkalıpçı, "Emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz" diyerek sürecin kendisine kattığı zamansal ve sosyal değeri özetliyor.

Özkalıpçı'nın anlattıkları, güvercin beslemeyi sadece hobi olmaktan çıkarıp sosyal bir buluşma ve paylaşım alanına dönüştüren bir yaşam biçimini ortaya koyuyor. Kuşların toplam değeri milyonları bulsa da sahibinin önceliği maddi kazanç değil, kurulan dostluklar ve gündelik sohbetlerden aldığı keyif olarak öne çıkıyor.

Emekli astsubay, 40 güvercini için ev kiraladı: Aylık 10 bin TL harcıyor