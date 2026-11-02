Emeklinin tercihi Kütahyaspor: dağlar yerine Dumlupınar Stadyumu'nu seçti

tribünde bir tutku:

Ali Şen, Kütahya'da yaşayan bir emekli taraftar olarak tutkunu olduğu Kütahyaspor'u yalnız bırakmadı. Her pazar düzenlediği doğa yürüyüşü (trekking) rutinini bu kez erteleyerek maç için tribünde yerini aldı. Dün oynanan karşılaşma için Dumlupınar Stadyumu'na gelen Şen, takımının 3-1 galibiyetinde yaşadığı coşkuyu kayıt altına aldı.

Şen, maça giderken yaptıklarını şöyle özetledi: 'Bu pazar dağlar beni beklemesin dedim ve takımıma destek olmak için stadyumun yolunu tuttum. Maça gitmem, içime attıklarımı tribünde haykırmam lazımdı.' Tribüne ulaşırken hissettiği heyecanı da 'Adeta Süper Lig’in 4 büyük takımının maçına giriyormuşum gibi bir heyecan vardı içimde' sözleriyle anlattı.

fatih somuncu'nun golü ve anın kaydı:

Karşılaşmanın 29. dakikasında Fatih Somuncu tarafından atılan gol, Şen ve çevresindeki taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Şen, o anı cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, 'Fatih Somuncu golü attığında adeta zafer sarhoşu oldum. O anın heyecanıyla kendimi tutamayarak bulunduğum tribünde bağırmaya başladım ve bu unutulmaz anları cep telefonumla kayda aldım' dedi.

Maç boyunca gösterdiği desteğin, yerel taraftar kültüründe sıkça görülen bir bağlılık örneği olduğu dikkat çekti. Şen'in haftalık yürüyüşünü erteleyip maça gelmesi, takım ve şehir arasında güçlü bir bağın göstergesi olarak öne çıktı.

Tribündeki bu tür anlar, hem takım için moral kaynağı oluyor hem de yerel futbolun sosyal boyutunu görünür kılıyor. Kütahyaspor'un galibiyeti ve Şen'in kaydettiği sevinç anları, kulüp çevresinde daha geniş bir dayanışma duygusu yarattı.

KÜTAHYA'DA YAŞAYAN EMEKLİ ALİ ŞEN, TUTKUNU OLDUĞU KÜTAHYASPOR'U YALNIZ BIRAKMAMAK ADINA TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI.