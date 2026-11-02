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Emeklinin tercihi Kütahyaspor: dağlar yerine Dumlupınar Stadyumu'nu seçti

Kütahyalı emekli Ali Şen, her pazar yaptığı doğa yürüyüşünü erteleyip Dumlupınar Stadyumu'na giderek Kütahyaspor’un 3-1'lik galibiyetindeki coşkusunu cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Emeklinin tercihi Kütahyaspor: dağlar yerine Dumlupınar Stadyumu'nu seçti

tribünde bir tutku:

Ali Şen, Kütahya'da yaşayan bir emekli taraftar olarak tutkunu olduğu Kütahyaspor'u yalnız bırakmadı. Her pazar düzenlediği doğa yürüyüşü (trekking) rutinini bu kez erteleyerek maç için tribünde yerini aldı. Dün oynanan karşılaşma için Dumlupınar Stadyumu'na gelen Şen, takımının 3-1 galibiyetinde yaşadığı coşkuyu kayıt altına aldı.

Şen, maça giderken yaptıklarını şöyle özetledi: 'Bu pazar dağlar beni beklemesin dedim ve takımıma destek olmak için stadyumun yolunu tuttum. Maça gitmem, içime attıklarımı tribünde haykırmam lazımdı.' Tribüne ulaşırken hissettiği heyecanı da 'Adeta Süper Lig’in 4 büyük takımının maçına giriyormuşum gibi bir heyecan vardı içimde' sözleriyle anlattı.

fatih somuncu'nun golü ve anın kaydı:

Karşılaşmanın 29. dakikasında Fatih Somuncu tarafından atılan gol, Şen ve çevresindeki taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Şen, o anı cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, 'Fatih Somuncu golü attığında adeta zafer sarhoşu oldum. O anın heyecanıyla kendimi tutamayarak bulunduğum tribünde bağırmaya başladım ve bu unutulmaz anları cep telefonumla kayda aldım' dedi.

Maç boyunca gösterdiği desteğin, yerel taraftar kültüründe sıkça görülen bir bağlılık örneği olduğu dikkat çekti. Şen'in haftalık yürüyüşünü erteleyip maça gelmesi, takım ve şehir arasında güçlü bir bağın göstergesi olarak öne çıktı.

Tribündeki bu tür anlar, hem takım için moral kaynağı oluyor hem de yerel futbolun sosyal boyutunu görünür kılıyor. Kütahyaspor'un galibiyeti ve Şen'in kaydettiği sevinç anları, kulüp çevresinde daha geniş bir dayanışma duygusu yarattı.

KÜTAHYA&#039;DA YAŞAYAN EMEKLİ ALİ ŞEN, TUTKUNU OLDUĞU KÜTAHYASPOR&#039;U YALNIZ BIRAKMAMAK ADINA TRİBÜNDEKİ...

KÜTAHYA'DA YAŞAYAN EMEKLİ ALİ ŞEN, TUTKUNU OLDUĞU KÜTAHYASPOR'U YALNIZ BIRAKMAMAK ADINA TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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