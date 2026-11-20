tesisin kapasitesi ve geçmişi:

Elazığ merkeze bağlı Muratcık köyü havzasında, Keban Baraj Gölü ile Tunceli sınırına uzanan bölgede kurulan su ürünleri tesisinde, işletmenin Genel Müdürü Mikaeil Hosseinzadeh önderliğinde faaliyet yürütülüyor. Hosseinzadeh, Türkiye'deki çalışmalarına 8 yıl önce başladıklarını; üretimi ise 5 yıl önce su potansiyeli nedeniyle Keban Barajı havzasına taşıdıklarını belirtti.

Tesisin Keban Barajı'ndaki mevcut kapasitesi kapsamında 5 bin ton mersin balığı ve 6 bin ton alabalık üretim altyapısı bulunduğu aktarılıyor ve işletme, bu tesislerden dünyanın en büyükleri arasında olduğunu ifade ediyor.

ürün çeşitliliği ve pazarlar:

Tesis bünyesinde Huso huso, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser ruthenus ve Acipenser baerii (Sibirya) olmak üzere beş farklı mersin türü yetiştiriliyor. Üretilen mersin balığı ve havyarın ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Japonya, ABD ve Kanada pazarlarına gönderildiği bildirildi.

büyüme hedefleri ve havyar planı:

İşletmenin hedefleri arasında mevcut kapasiteyi arttırmak ve havyar üretimini yükseltmek yer alıyor. Hosseinzadeh, şirket kapasitesini 20 bin tona çıkarma zorunluluğundan söz ederek; yıllık 100 ton havyar hedefine ulaşmak için yılda 1.500 ton balık hasadı yapılması gerektiğini belirtti. Şu anda yürütülen proje 5 bin ton kapasiteye sahipken, havyar hasadına 2028-2029 yıllarında başlanmasının planlandığı aktarıldı.

KEBAN BARAJ GÖLÜ HAVZASINDAKİ TESİSTE 5 BİN TON KAPASİTEYLE YETİŞTİRİLEN MERSİN BALIKLARI VE HAVYARI, BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİ, JAPONYA, ABD VE KANADA PAZARLARINA İHRAÇ EDİLİYOR