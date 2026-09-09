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Emet'te köy altyapısı sahada detaylı şekilde değerlendirildi

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Bahatlar ve Yağcık köylerindeki içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyip değerlendirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Emet'te köy altyapısı sahada detaylı şekilde değerlendirildi

Emet'te köy altyapısı sahada detaylı şekilde değerlendirildi

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, beraberindeki heyetle birlikte Bahatlar ve Yağcık köylerinde devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını sahada inceledi.

saha incelemesi:

İnceleme sırasında Kaymakam Başkapan, yürütülen çalışmaların mevcut durumu ile devam eden faaliyetler hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Saha ziyareti, uygulamadaki ilerlemenin yerinde görülmesi ve ihtiyaçların tespiti açısından gerçekleştirildi.

eşlik eden heyet:

Kaymakam Başkapan'a incelemelerde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Doğan ve İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaret, köy altyapısına ilişkin değerlendirmelerin sahada yapılmasını sağladı.

EMET’TE KÖYLERİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

EMET’TE KÖYLERİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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