Niğde esnafından evlenecek gençlere indirim desteği

Projenin kapsamı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Niğde’de yerel firma ve işletmeler, evlilik hazırlığındaki genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir kampanyaya katılıyor. Proje, çiftlerin düğün ve ev ihtiyaçlarını daha ulaşılabilir fiyatlarla karşılayabilmesine zemin hazırlıyor.

esnafın sunduğu indirimler:

Niğde’de projeye destek veren işletme sayısı 51 olarak kaydedildi. Firma ve işletmeler; mobilya, beyaz eşya, halı, perde, gelinlik, damatlık, düğün salonu ve kuaför gibi hizmet alanlarında yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirim uyguluyor. Bu kapsam, temel ev eşyalarından tören hazırlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve genç çiftlerin başlangıç maliyetlerinde somut bir azalma hedefliyor.

vali ziyareti ve toplumsal yansımaları:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, projeye destek veren işletmeleri ziyaret ederek firma sahipleriyle bir araya geldi ve sunulan ürün ile hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Akmeşe, destek veren esnafı teşekkür ederek bu tür katkıların gençlerin yuva kurma sürecindeki ekonomik yükün azaltılmasında önemli bir toplumsal dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Proje yetkilileri, kampanyanın genç çiftlerin temel ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılayabilmelerine yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

NİĞDE VALİSİ NEDİM AKMEŞE DE PROJEYE DESTEK VEREN İŞLETMELERİ ZİYARET EDEREK FİRMA SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.