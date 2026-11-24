Anma programı:

Kütahya’nın Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hayatını kaybeden öğretmenler mezarları başında anıldı. Emet’te eğitim camiasına uzun yıllar emek vermiş öğretmenler, yakınları, meslektaşları ve eğitim yöneticileri tarafından dualarla yad edildi.

Ziyarette yer alan isimler:

Programda, Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, Şehit Mustafa Baş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Esin ile Müdür Yardımcısı Gökhan Harun Topçu gibi eğitim yöneticileri vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde mezarlarda dualar okunarak öğretmenler için rahmet dilendi.

İlçe milli eğitimden açıklama:

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçenin eğitim hayatına katkı sunan öğretmenlerin hatıralarının öğrencilerinin gönlünde yaşamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada öğretmenlerin emekleri için rahmet, saygı ve minnet duyulduğu ifade edildi.

Anma programı, ilçedeki eğitim camiasının geçmişten bugüne uzanan bağlılığını ve öğretmenlere duyulan saygıyı somut bir şekilde gösterdi. Ziyaretler sırasında öğretmenlerin anılarına ilişkin kısa konuşmalar yapılırken, dualarla onların hatıraları tazelendi.

EMET’TE VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI