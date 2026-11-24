Eskişehir'de nesiller arası duygusal buluşma

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde kalan 80 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Ulutabya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Aziz Bolel İlkokulu'ndan gelen öğrenciler, öğretmenler, okul müdürü ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum yetkililerinin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Minikler hazırladıkları mektupları, hediyeleri ve üzerinde "Bu karanfilde vefa, bu ziyarette iyilik var" yazılı karanfilleri Ulutabya'ya takdim etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı; Ulutabya çocukları tek tek kucaklayarak onlarla anılarını paylaştı.

ziyaretin düzenlenişi ve 'İyilik Var' vurgusu:

İl Müdürü Orhan Bayrak buluşmayı, şehrin başlattığı "İyilik Var" hareketi kapsamında değerlendirdiklerini belirtti. Bayrak, ziyaretin önemine dair, "Hayatın devam ettiği süreçte en kıymetli anlardan biri, her çocuk için öğretmenleriyle olduğu ve yaşadığı zamanlardır. Bizler bu anlamlı buluşmayı özellikle şehrimizin ‘İyilik Var’ hareketi kapsamında değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Bayrak, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek Hikmet Ulutabya'nın kurum için değerli olduğunu ve öğretmenlerin önemine dair duygularını dile getirdi.

hikmet ulutabya'nın meslek yaşamı ve anıları:

Hikmet Ulutabya, meslek hayatını ve duygularını ziyarette şöyle anlattı: "1965 yılının ikinci yarı döneminde başlayarak 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında Aziz Bolel İlkokulu'nda dört yıl çalıştım. Oradan 2 Eylül İlkokulu'na, oradan da Milli Zafer İlkokulu'na tayin oldum. Milli Zafer'de on yedi yıldan fazla çalıştım ve iki yıl müdür yardımcılığı yaptım. 1986 yılında oradan emekli oldum. Emekli olunca ön lisans eğitimimi tamamladım ve tekrar göreve başladım. Sekiz yıl daha çalışarak birinci derecenin dördüncü kademesini aldım ve otuz yılı tamamlayıp 2003 yılında ikinci kez emekli oldum." Ulutabya, yaşından dolayı bazı rahatsızlıkları olduğunu ancak yine de "Gel" deseler çalışmaya hazır olduğunu söyleyerek mesleğine olan sevgisini vurguladı. Ziyarette öğrencilerle paylaştığı anılardan biri de, yıllar sonra Eskişehir Tıp Fakültesi'nde okuyan bir öğrencisinin onu tanıyıp yardımcı olması anısıydı.

üç neslin bir araya gelişi ve miniklerin duyguları:

Aziz Bolel İlkokulu Müdürü Hüseyin Okur ziyaret sırasında, Ulutabya'nın 1965-1969 yılları arasında okulda görev yaptığını ve bu buluşmanın üç nesli bir araya getirdiğini söyledi. Dokuz yaşındaki öğrenci Melis Gül ise öğretmenini çok sevdiklerini belirterek duygularını paylaştı: "Onu kalbimden çok seviyorum ve öpüyorum." Ziyaret sonunda Ulutabya çocukların sorularını yanıtlayıp hatıralarından bahsetti ve buluşmanın anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Bu ziyaret, hem emekli öğretmen hem de gelen öğrenciler için anlamlı ve unutulmaz bir gün oldu.

ESKİŞEHİR’DE 30 YIL ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ OLAN 80 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN HİKMET ULUTABYA’YI KALDIĞI FETHİ YILMAZ SEZER HUZUREVİ’NDE GEÇMİŞTE GÖREV YAPTIĞI İLKOKULDAN GELEN ÖĞRENCİLER ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.