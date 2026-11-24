Etkinlik ve katılımcılar:

Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını Tevfikiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına ile Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel katıldı. Seminerde Yunusemre Belediyesi Aile Danışmanı Elif Karagöz ve Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Niğmet Büşra Kayaş Şevik konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerin gündemi:

Program, "Şiddetin Adı Var" ve "Şiddetle Karşılaştığımızda Ne Yapabiliriz?" başlıkları etrafında şekillendi. Konuşmacılar, katılımcılara hukuki ve sosyal destek yolları konusunda ayrıntılı bilgi verdi; başvurulabilecek kurumlar, hak arama süreçleri ve acil durumlarda izlenecek adımlar ele alındı.

Bilincin artması ve toplumsal dayanışma:

Seminerde, kadının hakları konusunda bilinçlenmenin önemine ve şiddetle mücadelede toplumsal dayanışma gerekliliğine vurgu yapıldı. Katılımcılar merak ettikleri konuları sorarak uygulamalı yanıtlar aldı ve yerel hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi sahibi oldu.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA KADINLARA YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARINA TEVFİKİYE KADIN DAYANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN SEMİNERLE DEVAM ETTİ.