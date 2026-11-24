sekmen kreşi ziyaret etti:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında kreşteki çocuklarla ve kurum çalışanlarıyla buluşan Sekmen, burada görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

fedakârlık ve anma:

Sekmen, öğretmenlerin eğitim alanındaki fedakârlık ve emeklerine özellikle vurgu yaptı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkeye hizmet etmiş tüm eğitimcileri saygı ve rahmetle andığını belirten Sekmen, görev başındaki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve tüm eğitimcilere teşekkür etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ.