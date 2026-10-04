Emet’te okul saatlerinde kural tanımayan motosikletlere müdahale

Emniyet ekipleri okul çevrelerinde denetimleri yoğunlaştırdı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş birimleri, öğrencilerin huzuru ve can güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaları aralıksız sürdürüyor.

Hangi araçlar kontrol edildi

Denetimlerde öncelik, tescilsiz ve plakasız motosikletler ile mevzuata aykırı durumlar oldu. Ekipler tarafından kural ihlali tespit edilen motosikletler çekiciyle alınarak yediemin otoparkına götürüldü. Uygulamalarda trafik kurallarına uymayan sürücülere ilişkin idari işlemler de yapıldı.

Gürültü ve trafik güvenliği endişesi

Yetkililer, kurallara aykırı motosiklet kullanımının trafik güvenliği için risk teşkil ettiğini vurguladı. Özellikle yüksek egzoz seslerinin okul çevrelerinde gürültü kirliliğine yol açtığı ve eğitim ortamını olumsuz etkilediği belirtildi. Emniyet kaynakları bu tür olumsuzlukların önlenmesi için denetimlerin kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Çocukların korunmasına yönelik özel tedbirler

Uygulamalarda ayrıca 18 yaş altındaki çocukların ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımı özel olarak kontrol edildi. Emniyet yetkilileri, ehliyetsiz sürücülerin hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği ve ilçedeki huzurun korunması amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin periyodik ve kararlı şekilde sürdürüleceğini duyurdu. Yetkililer ayrıca anne ve babalara, çocuklarına ehliyetsiz şekilde motosiklet veya motorlu araç kullandırmamaları konusunda hassasiyet gösterme çağrısında bulundu.

KURALLARA UYMAYAN MOTOSİKLETLER TEK TEK TESPİT EDİLEREK YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ.