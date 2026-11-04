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Emet'te veteriner tıbbi ürünlere mevzuat denetimi

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner hekim kliniklerinde bulunan tıbbi ürünlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Emet'te veteriner tıbbi ürünlere mevzuat denetimi

Denetim kapsamı:

Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde özellikle kliniklerde bulunan veteriner tıbbi ürünlerin saklama koşulları, kayıtları ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Uygunluğun sağlanması:

Denetimlerle amaç, veteriner tıbbi ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulması ve kullanımının güvence altına alınması olarak açıklandı.

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapıldığını belirtti.

EMET’TE VETERİNER HEKİM KLİNİKLERİNE MEVZUAT DENETİMİ

EMET’TE VETERİNER HEKİM KLİNİKLERİNE MEVZUAT DENETİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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