Emet'te veteriner tıbbi ürünlere mevzuat denetimi

Denetim kapsamı:

Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde özellikle kliniklerde bulunan veteriner tıbbi ürünlerin saklama koşulları, kayıtları ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Uygunluğun sağlanması:

Denetimlerle amaç, veteriner tıbbi ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulması ve kullanımının güvence altına alınması olarak açıklandı.

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapıldığını belirtti.

EMET’TE VETERİNER HEKİM KLİNİKLERİNE MEVZUAT DENETİMİ