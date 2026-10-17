Emirdağ karağaç köyü kavşağında kontrolden çıkan araç refüje girince sürücü hafif yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AHK 382 plakalı otomobil, Karaağaç Köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje girdi. Olayın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği, kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor:

Kazanın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Jandarma tarafından yapılacak çalışmayla kazanın oluş nedeninin tespit edilmesi ve varsa olası ihmallerin belirlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE GİREREK DURABİLDİ. KAZADA HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.